Иран заблокировал сайт Starlink после того, как Илон Маск активировал спутниковую интернет-связь в стране

26 сентября Илон Маск объявил, что активирует Starlink в Иране в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о выдаче генеральной лицензии на предоставление иранскому народу интернета. После этого правительство Ирана заблокировало официальный сайт SpaceX Starlink.

Власти страны пытаются остановить массовые протесты жителей, возникшие в результате гибели Махса Амини – девушки, которую арестовала национальная полиция нравов за то, что та неправильно носила головной платок.

По данным полиции нравов, Махса умерла от сердечной недостаточности. Однако свидетели видели, как девушку избили и ударили головой о борт полицейской машины. Просочившиеся в общий доступ медицинские снимки также показали, что у нее случилось кровоизлияние в мозг и инсульт.

В ответ на выдачу Казначейством США генеральной лицензии на поддержку свободы интернета в стране, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что это попытка «нарушить суверенитет Ирана» и что она не останется без ответа.

Iran’s Foreign Ministry spokesman says the US Treasury’s move to issue a General License to boost support for internet freedom in Iran is an effort to «violate Iran’s sovereignty» and will not remain unanswered.#IranProtests2022 #InternetShutdown #KeepItOn#Mahsa_Amini https://t.co/1O3KA5hYCG

— Iran International English (@IranIntl_En) September 24, 2022