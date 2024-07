Как в Fallout. Режиссер «Чужой: Ромул» поделился фото со съемочной площадки

Режиссер ленты «Чужой: Ромул» Феде Альварес опубликовал в X Twitter фото и короткое видео со съемочной площадки. Техника в фильме немного напоминает Fallout.

Альварес показал экстренный телефон, который был замечен на первом снимке из «Чужой: Ромул» в День пришельцев в 2023 году.

Следующее фото показывает изнутри космический корабль USCSS Corbelan IV.

Режиссер также поделился изображением терминала, используемого в фильме, с флагом уругвайской футбольной команды «Пеньяроль» на заднем плане. Очень напоминает Fallout, не так ли? Молоток рядом с ним — вероятно, для решения проблем с компьютером, даже гвозди есть.

Также Альварес показал съемочную модель корабля, которая дает представление о его внешности. Она была создана и затем отсканирована для использования в фильме в цифровом виде.

Режиссер выложил короткое видео съемочной площадки.

We went to extreme lengths in #AlienRomulus to avoid CG sets. This is Jackson’s Star colony on the first night of shooting…. And btw, where did you see that RED neon sign before? pic.twitter.com/PRCbfZPwCu

— Fede Alvarez (@fedalvar) July 20, 2024