Как в Fallout. Режиссер «Чужой: Ромул» поделился фото со съемочной площадки

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Режиссер ленты «Чужой: Ромул» Феде Альварес опубликовал в X Twitter фото и короткое видео со съемочной площадки. Техника в фильме немного напоминает Fallout.

Альварес показал экстренный телефон, который был замечен на первом снимке из «Чужой: Ромул» в День пришельцев в 2023 году.

Следующее фото показывает изнутри космический корабль USCSS Corbelan IV.

«Корбелан IV в «Чужой: Ромул» — довольно старый корабль, за исключением нескольких новых модификаций, как недавно установленная панель шлюза. Какой еще корабль имел такую же систему?»»

Режиссер также поделился изображением терминала, используемого в фильме, с флагом уругвайской футбольной команды «Пеньяроль» на заднем плане. Очень напоминает Fallout, не так ли? Молоток рядом с ним — вероятно, для решения проблем с компьютером, даже гвозди есть.

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Также Альварес показал съемочную модель корабля, которая дает представление о его внешности. Она была создана и затем отсканирована для использования в фильме в цифровом виде.

«Корабль, интерьер и экстерьер были моими основными обязанностями, концептуально, в фильме, неделями и месяцами работы над совершенствованием видения Феде (его основным отзывом о концептуальном искусстве всегда было «больше языка дизайна Nostromo, пожалуйста»)», — говорит художник Мэтью Сэвидж.

Режиссер выложил короткое видео съемочной площадки.

We went to extreme lengths in #AlienRomulus to avoid CG sets. This is Jackson’s Star colony on the first night of shooting…. And btw, where did you see that RED neon sign before? pic.twitter.com/PRCbfZPwCu — Fede Alvarez (@fedalvar) July 20, 2024

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«В «Чужой: Ромул» мы пошли на крайние меры, чтобы избежать компьютерной графики. Это колония «Звезда Джексона» в первую съемочную ночь…. Кстати, где вы раньше видели эту красную неоновую вывеску?

Финальный трейлер ленты «Чужой: Ромул» уже вышел. Она появится в украинских кинотеатрах 15 августа.

Источник: AVPgalaxy

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