Кіберполіція викрила хакера, який створив шкідливе ПЗ та отримав з його допомогою 15 млн логінів і паролів до систем інтернет-банкінгу





Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими поліції викрили хакера, який займався розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення, зламом систем та збором персональних даних користувачів.

Кіберполіція встановила, що 24-річний місцевий мешканець використовував власну програму для отримання авторизаційних даних користувачів різних систем. Він власноруч розробив та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, яке давало змогу віддаленого зламу адміністративних панелей веб-ресурсів. Завдяки цьому фігурант отримував наявні в таких панелях відомості про користувачів, зокрема їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу до інтернет-банкінгу, акаунтів соціальних мереж, електронних скриньок тощо.

Хакер зашифровував шкідливе програмне забезпечення у документи в форматі pdf та розсилав його на електронні скриньки користувачам поштових сервісів. Для цього він видавав себе за представника служби безпеки сервісів. Свою розробку фігурант також продавав на хакерських форумах та у месенджері.

Працівники поліції провели санкціонований обшук в оселі хакера. Під час обшуку було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку. В ході попереднього огляду вилученої техніки, кіберполіцейські виявили зразки вірусного програмного забезпечення, близько 15 млн дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, банківські реквізити користувачів та списки авторизаційних даних до веб-панелей.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

Джерело: Кіберполіція