Когда выйдет Dragon Age 4: Dreadwolf? Увы, не раньше апреля 2024 года

Игра Dragon Age 4: Dreadwolf находится в разработке уже на протяжении нескольких лет. Её анонсировали в 2018 году, и, по предварительным данным, релиз ожидался в 2023 году. Однако теперь стало известно, что до конца текущего года она так и не появится.

В рамках публикации финансового отчета издатель Electronic Arts поделился списком игр, которые будут выпущены в течение 2024 финансового года. Он завершится в марте 2024 календарного года. В перечень вошли недавно вышедшая Star Wars Jedi: Survivor, мобильная игра Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, Immortal of Aveum, Madden 24 и другие. Однако Dragon Age 4: Dreadwolf, к сожалению, отсутствует в списке. Это означает, что игра не выйдет в текущем финансовом году, то есть она появится не раньше апреля 2024 года.

Добавим, ранее в этом году появились сведения, что разработка Dragon Age 4: Dreadwolf почти завершена, игра находится на стадии постпродакшна и полировки. Сообщалось, что команда Mass Effect помогает дорабатывать и совершенствовать игру, а директор серии Марк Дарра вернулся в качестве консультанта, чтобы убедиться, что «команда связывает этот новый опыт с наследием франшизы».

Разработчик и издатель пока не предоставили официальных данных о сроках выхода Dragon Age 4: Dreadwolf.

Источник: wccftech