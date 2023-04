«Только для белых». Техкомпания опубликовала вакансию с дискриминационными требованиями, а после критики в сети обвинила во всем экс-сотрудника

Компания Arthur Grand Technologies из Виргинии вынужденно закрыла свой веб-сайт и страницы в соцсетях после шквала критики в ответ на их недавно опубликованную вакансию, в которой искали исключительно «белых граждан США».

Объявление о вакантной должности (в настоящее время удалено) бизнес-аналитика на долгосрочный контракт опубликовали на американском сайте для поиска работы Indeed. В текст было добавлено примечание «не сообщать кандидатам» и «рассматриваем только белых граждан США».

Комментаторы на Reddit предлагали подавать заявки кандидатам любой расы и этнической принадлежности, а затем пожаловаться на компанию в Управление по соблюдению федеральных контрактов, чтобы те провели расследование.

На LinkedIn есть официальный ответ Arthur Grand Technologies, в котором утверждается, что бывший сотрудник взял имеющееся объявление компании и переделал его. Мужчина добавил в текст «дискриминационную лексику» и повторно опубликовал вакансию на сайте со своего аккаунта. Сейчас компания подала судебный иск против экс-работника.

Here they are on LinkedIn — instead of blaming the old windbags they throw some poor recruiter under the bus who was just following orders from Omaha!!! pic.twitter.com/NOvvn0ElA2

— BuccoCapital Guy (@buccocapital) April 5, 2023