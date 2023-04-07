«Только для белых». Техкомпания опубликовала вакансию с дискриминационными требованиями, а после критики в сети обвинила во всем экс-сотрудника

Компания Arthur Grand Technologies из Виргинии вынужденно закрыла свой веб-сайт и страницы в соцсетях после шквала критики в ответ на их недавно опубликованную вакансию, в которой искали исключительно «белых граждан США».

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Объявление о вакантной должности (в настоящее время удалено) бизнес-аналитика на долгосрочный контракт опубликовали на американском сайте для поиска работы Indeed. В текст было добавлено примечание «не сообщать кандидатам» и «рассматриваем только белых граждан США».

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Комментаторы на Reddit предлагали подавать заявки кандидатам любой расы и этнической принадлежности, а затем пожаловаться на компанию в Управление по соблюдению федеральных контрактов, чтобы те провели расследование.

На LinkedIn есть официальный ответ Arthur Grand Technologies, в котором утверждается, что бывший сотрудник взял имеющееся объявление компании и переделал его. Мужчина добавил в текст «дискриминационную лексику» и повторно опубликовал вакансию на сайте со своего аккаунта. Сейчас компания подала судебный иск против экс-работника.

Here they are on LinkedIn — instead of blaming the old windbags they throw some poor recruiter under the bus who was just following orders from Omaha!!! pic.twitter.com/NOvvn0ElA2 — BuccoCapital Guy (@buccocapital) April 5, 2023

Однако журналисты Vice заметили, что комментарий компании был отредактирован – ранее в нем вину возлагали на младшего сотрудника, которого впоследствии уволили. Так что возникла некоторая путаница с тем, потерял ли кто-то работу из-за публикации вакансии. Условия обслуживания Indeed предполагают, что объявление мог разместить только проверенный сотрудник компании, но возможно у уже уволенного специалиста не успели забрать доступ.

Далее в заявлении Arthur Grand Technologies называет объявление «оскорбительным» и говорит, что не разрешала его публиковать.

В архивной версии веб-сайта фирма описывает себя как стремящуюся привлечь «лучшие таланты для предоставления услуг» своим клиентам, среди которых Служба внутренних доходов и Департамент по делам ветеранов, а также коммерческие клиенты, такие как оператор кабельного телевидения Comcast, банковская холдинговая компания Capital One и одно из крупнейших ипотечных агентств США Fannie Mae.

Специалист, которого искали в объявлении, должен был обслуживать HTC Global Services и Berkshire Hathaway.

Источник: Ars Technica