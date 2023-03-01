Коммунистическая партия Китая предупредила Илона Маска об ухудшении отношений после его ответа на твит о лабораторном происхождении коронавируса

Китайское государственное издание выпустило предупреждение главе Tesla Илону Маску после того, как он прокомментировал сообщение Министерства энергетики США о том, что глобальная пандемия COVID возникла в лаборатории в Ухане.

He did it via a pass-through organization (EcoHealth) — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

Как сообщает CNBC, предупреждение было опубликованного во вторник утром на странице Global Times, англоязычного филиала правительственного издания People’s Daily, в сети Weixin. The Global Times предупредила Маска, что он может испортить отношения с китаем после того, он ответил на твит, в которых утверждалось, что пандемия COVID возникла в исследовательской лаборатории в Ухане.

Сообщение Global Times довольно большое и представляет собой гневное «изобличение» Маска, включающее разбор его околополитической активности последнего времени. Стиль публикации напоминает гневные отповеди «клеветникам» в советских газетах. Для аутентичности приводим перевод его части, выделенной красным на фото:

«В последние два дня на американской политической арене произошел очередной абсурдный инцидент. Увидев, что инцидент с так называемым «воздушным шаром-шпионом» не смог дискредитировать Китай, те политические силы в Соединенных Штатах, которые враждебно относятся к Китаю, в очередной раз раздули слух о том, что новый коронный вирус просочился из уханьской лаборатории в Китае. На этот раз их действия вышли за рамки нормального человеческого понимания, потому что для того, чтобы подставить китайских ученых, они волшебным образом заставили Министерство энергетики США, государственное учреждение, отвечающее за вопросы энергетики, заняться коронавирусом. Хотя американские учёные и вирусологи презирают своих политиков за политическое вмешательство и даже искажение науки, под шумиху американского Wall Street Journal и группы американских правых антиинтеллектуальных и антикитайских СМИ, под натиском правых консерваторов Республиканской партии США, контролирующих Палату представителей США и стремящихся заручиться поддержкой и вниманием, напав на Китай, этот вопрос в настоящее время продолжает бродить в поле общественного мнения США. Теперь в этом участвует даже Илон Маск, босс Tesla, известного американского бренда электромобилей.»

У руководимой Маском Tesla есть большой завод в Шанхае, также Китай является вторым по величине рынком сбыта производителя электромобилей.

Китайские власти очень чувствительны к этому вопросу, в свете привлечения внешних инвестиций после многих месяцев блокировок предприятий из-за борьбы с COVID. Политическое значение данного утверждения также очевидно. Данный случай интересен тем, что китайское коммунистическое государство пытается указывать крупнейшему бизнесмену планеты, что ему говорить, и имеет действенные экономические рычаги влияния на него. Ранее Маск даже писал колонки в официальном журнале Управления киберпространства Китая