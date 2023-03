Коммунистическая партия Китая предупредила Илона Маска об ухудшении отношений после его ответа на твит о лабораторном происхождении коронавируса

Китайское государственное издание выпустило предупреждение главе Tesla Илону Маску после того, как он прокомментировал сообщение Министерства энергетики США о том, что глобальная пандемия COVID возникла в лаборатории в Ухане.

He did it via a pass-through organization (EcoHealth)

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023