Lords of the Fallen – долгожданная перезагрузка серии – наконец получила дату релиза и геймплейный трейлер

Игра Lords of the Fallen, «духовный преемник» Lords of the Fallen 2014 года, получила новый мрачный трейлер, демонстрирующий игровой процесс. Продолжение было анонсировано всего через несколько месяцев после выхода оригинала. Тогда ожидалось, что новая часть выйдет в 2017 году. И вот, почти через 10 лет, новая Lords of the Fallen станет не столько продолжением, как перезагрузкой франшизы.

Как и в первой игре, действие Lords of the Fallen происходит в темном фэнтезийном мире, где персонаж игрока отправляется в путешествие с целью свергнуть бога-демона Адира. В трейлере показаны кровавые и жестокие бои, битвы с боссами и параллельные миры живых и мертвых. Действие происходит через 1000 лет после первой игры, и на этот раз игроки смогут создать своего собственного персонажа.

Чтобы отличаться от оригинала Lords of the Fallen, новую часть планировалось назвать The Lords of the Fallen. Но теперь разработчики снова вернулись к названию Lords of the Fallen.

Новая Lords of the Fallen выйдет 13 октября на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

