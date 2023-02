Маск обвинил СМИ в клевете — после новостей об умышленном увеличении охватов для его аккаунта в Twitter

Генеральный директор Twitter Илон Маск утверждает, что из-за ошибки на платформе его ответы временно были также заметны в основной ленте, как и публикации; а показы самих твитов не превышали «нормальный уровень».

В начале недели многие пользователи Twitter заметили, что в ленте появилось «много» Илона Маска. Если раньше на страницу «Для вас» выводились 2-3 публикации миллиардера, то в понедельник их количество выросло по меньшей мере до 6. Издание The Verge, опираясь на комментарии собственных источников в Twitter и документы, полученные Platformer, сообщило, что приказ об «изменении алгоритмов» поступил от двоюродного брата Илона, Джеймса Маска.

Причиной такой агрессивной жажды охватов стала публикация президента США Джо Байдена о Супербоуле, набравшая втрое больше просмотров, чем подобный твит Маска (который он впоследствии удалил). Сообщалось, что заместители Илона под угрозой увольнения вынудили сотрудников изменить алгоритмы для увеличения просмотров своего шефа. К обеду понедельника Twitter развернул код, чтобы автоматически «показать» все твиты Маска и обойти фильтры соцсети, искусственно увеличив популярность его публикаций в 1000 раз.

Маск сразу отреагировал на изменения мемом, а после публикаций в СМИ и возмущения пользователей, написал, что инженеры исправляют алгоритмы.

Сейчас он утверждает, что количество твитов не превышало «нормальный уровень», а некоторые основные медиаисточники сообщили об этом «ошибочно».

Several major media sources incorrectly reported that my Tweets were boosted above normal levels earlier this week.

A review of my Tweet likes & views over the past 6 months, especially as a ratio of followers, shows this to be false.

We did have a bug that briefly caused… https://t.co/nM3SgUfoM7

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023