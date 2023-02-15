Для Маска создали систему приоритетного показа твитов — миллиардер злится, что Байден получает больше просмотров

Илон Маск приказал внести серьезные изменения в алгоритмы Twitter после того, как его пост о Супербоуле показал худшие результаты, чем подобная публикация президента США Джо Байдена.

Издание The Verge, опираясь на комментарии собственных источников в Twitter и документы, полученные Platformer, пишет, что приказ о «срочном изменении алгоритмов» поступил от двоюродного брата Илона Маска, Джеймса, в понедельник утром.

«Мы устраняем проблему с взаимодействием на платформе. Люди, которые создают информационные панели и пишут программное обеспечение, пожалуйста, помогите решить проблему. Это очень срочно», – написал Джеймс в Slack.

Когда сонные инженеры подключились к компьютерам, то увидели причину такой срочности: твит Маска о Суперкубке собрал почти в три раза меньше просмотров, чем твит Джо Байдена.

As your president, I’m not picking favorites. But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

Президент написал, что поддержит свою жену и будет болеть за «Филадельфия Иглс» — публикация собрала около 29 млн просмотров. В то время как пост Маска о поддержке «орлов» (который он позже в разочаровании удалил) получил лишь 9,1 млн просмотров.

После того как «Иглс» проиграли «Канзас-Сити Чифс», а Маск потерпел поражение от Байдена — гендиректор Twitter срочно вылетел на встречу со своими инженерами, которые изо всех сил пытались вернуть популярность руководителя.

Маск в последние недели становился все более одержимым своими охватами в Twitter — на прошлой неделе он уволил главного инженера, который предположил, что просмотры в соцсети снизились из-за всеобщего падения интереса к персоне Илона. Заместители сказали остальной команде в эти выходные, что если проблема с охватами не будет «решена», они также потеряют работу.

К работе над проектом, быстро ставшим приоритетом номер один для компании, было привлечено около 80 человек. Сотрудники работали всю ночь, исследуя разные гипотезы о том, почему твиты Маска получают меньше охватов, и тестировали возможные решения. Одна из гипотез заключалась в том, что его охват снизился, из-за блокировки у большого количества людей, уставших от постоянного пребывания Илона в заголовках новостей после приобретения им Twitter и введения противоречивых изменений в соцсети.

К обеду понедельника Twitter развернул код, чтобы автоматически «показать» все твиты Маска и обойти фильтры соцсети. Алгоритм искусственно увеличил «популярность» публикаций в 1000 раз — постоянный показатель, гарантировавший, что у них будет более высокий рейтинг, чем у кого-либо другого в ленте. В Twitter это называют «множителем опытного пользователя», хотя он использовался только для Илона Маска.

Это объясняет, почему в понедельник многие пользователи обнаружили у себя в ленте большое количество публикаций от Маска — даже те, кто не был подписан на его аккаунт. Согласно внутренней оценке Twitter, более 90% подписчиков Илона теперь видят его твиты.

Маск признал свою атаку на ленту во вторник, когда опубликовал этот мем:

Некоторые из его твитов были отправлены в понедельник, когда он общался с инженерами, чтобы проверить, работают ли их решения. После волны возмущений Маск сообщил, что в алгоритмы внесут коррективы.

«Пожалуйста, следите за обновлениями, мы внесем коррективы в е-м… «алгоритм», – написал он в Twitter.

Искусственные стимулы, примененные к его аккаунту, остаются в силе — хотя множитель теперь ниже 1000. В настоящее время твит с мемом о «кормлении из бутылочки» получил 140,3 миллиона показов; его следующая шутка, ранее опубликованная на Reddit и сатирически приписанная Аврааму Линкольну, получила 56,7 миллиона показов. Некоторые из твитов Маска в начале этого месяца собирали менее 8 миллионов просмотров.

Источник: The Verge