Для Маска создали систему приоритетного показа твитов — миллиардер злится, что Байден получает больше просмотров

Илон Маск приказал внести серьезные изменения в алгоритмы Twitter после того, как его пост о Супербоуле показал худшие результаты, чем подобная публикация президента США Джо Байдена.

Издание The Verge, опираясь на комментарии собственных источников в Twitter и документы, полученные Platformer, пишет, что приказ о «срочном изменении алгоритмов» поступил от двоюродного брата Илона Маска, Джеймса, в понедельник утром.

Когда сонные инженеры подключились к компьютерам, то увидели причину такой срочности: твит Маска о Суперкубке собрал почти в три раза меньше просмотров, чем твит Джо Байдена.

As your president, I’m not picking favorites.

But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj

— President Biden (@POTUS) February 13, 2023