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Илон Маск говорит, что покинет пост CEO Twitter до конца 2023 года

Илон Маск говорит, что покинет пост CEO Twitter до конца 2023 года

Генеральный директор Twitter Илон Маск готов назначить нового руководителя компании до конца 2023 года — к тому времени истечет год с момента публикации его опроса о собственной отставке.

«Я должен стабилизировать организацию и убедиться, что она финансово здорова, с четкой дорожной картой. Допускаю, что ближе к концу года появится удачный момент для назначения нового руководителя компании», — сказал Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае, как сообщает Bloomberg.

Никаких заявлений или подсказок относительно того, кто может взять на себя управление компанией, он не предоставил; но после интервью опубликовал шуточный твит с фотографией своего пса Флоки, сидящего за столом, написав: «Новый CEO Twitter изумительный».

Bloomberg и CNBC сообщали, что в последние месяцы продолжается активный поиск нового директора, однако не найдены даже потенциальные кандидаты.

После опроса о собственной отставке (согласно результатам, 57% из более 17,5 миллиона человек захотели, чтобы он уволился) Маск говорил, что уйдет с должности CEO после того, как найдет «достаточно глупого» преемника, однако продолжит работать в компании, управляя отделами программного обеспечения и серверов.

Илон Маск назначил себя на должность генерального директора сразу после приобретения Twitter за невероятные $44 млрд в октябре 2022 года. Его руководство отметилось массовыми увольнениями в компании, противоречивой политикой и падением рекламных доходов.

СМИ пишут, что миллиардер очень зациклен на собственной популярности — он настолько сильно переживает о падении собственных охватов в Twitter, что заставляет инженеров менять алгоритмы для него под угрозой увольнений.

Несмотря на комментарии Маска о предстоящем уходе, предприниматель неоднократно давал обещания, которые откладывал «на потом». Производство обещанной Tesla Cybertruck начнется на два года позже начальной даты конца 2021 года, указанной при запуске в 2019 году. Ранее он заявлял, что Tesla сможет самостоятельно ездить по дорогам США до конца 2017 года.

Заявление Маска об увольнении и других амбициях касаемо Twitter можно прослушать на видео:

Источник: The Verge


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