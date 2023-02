Илон Маск говорит, что покинет пост CEO Twitter до конца 2023 года

Генеральный директор Twitter Илон Маск готов назначить нового руководителя компании до конца 2023 года — к тому времени истечет год с момента публикации его опроса о собственной отставке.

Никаких заявлений или подсказок относительно того, кто может взять на себя управление компанией, он не предоставил; но после интервью опубликовал шуточный твит с фотографией своего пса Флоки, сидящего за столом, написав: «Новый CEO Twitter изумительный».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023