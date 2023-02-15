Илон Маск говорит, что покинет пост CEO Twitter до конца 2023 года

Генеральный директор Twitter Илон Маск готов назначить нового руководителя компании до конца 2023 года — к тому времени истечет год с момента публикации его опроса о собственной отставке.

«Я должен стабилизировать организацию и убедиться, что она финансово здорова, с четкой дорожной картой. Допускаю, что ближе к концу года появится удачный момент для назначения нового руководителя компании», — сказал Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае, как сообщает Bloomberg.

Никаких заявлений или подсказок относительно того, кто может взять на себя управление компанией, он не предоставил; но после интервью опубликовал шуточный твит с фотографией своего пса Флоки, сидящего за столом, написав: «Новый CEO Twitter изумительный».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

Bloomberg и CNBC сообщали, что в последние месяцы продолжается активный поиск нового директора, однако не найдены даже потенциальные кандидаты.

После опроса о собственной отставке (согласно результатам, 57% из более 17,5 миллиона человек захотели, чтобы он уволился) Маск говорил, что уйдет с должности CEO после того, как найдет «достаточно глупого» преемника, однако продолжит работать в компании, управляя отделами программного обеспечения и серверов.

Илон Маск назначил себя на должность генерального директора сразу после приобретения Twitter за невероятные $44 млрд в октябре 2022 года. Его руководство отметилось массовыми увольнениями в компании, противоречивой политикой и падением рекламных доходов.

СМИ пишут, что миллиардер очень зациклен на собственной популярности — он настолько сильно переживает о падении собственных охватов в Twitter, что заставляет инженеров менять алгоритмы для него под угрозой увольнений.

Несмотря на комментарии Маска о предстоящем уходе, предприниматель неоднократно давал обещания, которые откладывал «на потом». Производство обещанной Tesla Cybertruck начнется на два года позже начальной даты конца 2021 года, указанной при запуске в 2019 году. Ранее он заявлял, что Tesla сможет самостоятельно ездить по дорогам США до конца 2017 года.

Заявление Маска об увольнении и других амбициях касаемо Twitter можно прослушать на видео:

Источник: The Verge