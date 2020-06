Microsoft не будет предоставлять свою технологию распознавания лиц полицейским управлениям до законодательного урегулирования вопроса

Как и предполагалось, на фоне продолжающихся протестов в США технологические компании начали ограничивать использование их технологий распознавания лиц. Первой ласточкой стала компания IBM, затем Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц. А теперь и Microsoft решила приостановить распространение своей технологии распознавания лиц для сторонних организаций, включая правоохранительные органы.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL

— Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020