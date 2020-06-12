Microsoft не будет предоставлять свою технологию распознавания лиц полицейским управлениям до законодательного урегулирования вопроса





Как и предполагалось, на фоне продолжающихся протестов в США технологические компании начали ограничивать использование их технологий распознавания лиц. Первой ласточкой стала компания IBM, затем Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц. А теперь и Microsoft решила приостановить распространение своей технологии распознавания лиц для сторонних организаций, включая правоохранительные органы.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL — Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020

Президент Microsoft Брэд Смит поддержал позицию Amazon и заявил, что его компания на текущий момент не продаём технологии распознавания лиц полицейским управлениям в США. Причём, компания пошла ещё дальше Amazon в своих ограничениях. Если Amazon вводит ограничения сроком на один год, то в Microsoft не намерены возобновлять передачу технологии распознавания лиц полиции вплоть до законодательного урегулирования этого вопроса Конгрессом США.

«Мы решили, что не будем продавать распознавание лиц полицейским департаментам в Соединенных Штатах, пока у нас не будет принят национальный закон о правах человека, который будет регулировать эту технологию», — заявил Брэд Смит.

Он также добавил, Microsoft внедрит дополнительные факторы проверки, чтобы была доступна потенциальная возможность правомочного использования её технологии. Судя по всему, компания продолжит сотрудничество с группами, занимающимися защитой прав человека, чтобы помогать в борьбе с торговлей людьми и другими злоупотреблениями.

Источник: The Verge