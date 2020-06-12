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Microsoft не будет предоставлять свою технологию распознавания лиц полицейским управлениям до законодательного урегулирования вопроса

Microsoft не будет предоставлять свою технологию распознавания лиц полицейским управлениям до законодательного урегулирования вопроса

Microsoft не будет предоставлять свою технологию распознавания лиц полицейским управлениям до законодательного урегулирования вопроса


Как и предполагалось, на фоне продолжающихся протестов в США технологические компании начали ограничивать использование их технологий распознавания лиц. Первой ласточкой стала компания IBM, затем Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц. А теперь и Microsoft решила приостановить распространение своей технологии распознавания лиц для сторонних организаций, включая правоохранительные органы.

Президент Microsoft Брэд Смит поддержал позицию Amazon и заявил, что его компания на текущий момент не продаём технологии распознавания лиц полицейским управлениям в США. Причём, компания пошла ещё дальше Amazon в своих ограничениях. Если Amazon вводит ограничения сроком на один год, то в Microsoft не намерены возобновлять передачу технологии распознавания лиц полиции вплоть до законодательного урегулирования этого вопроса Конгрессом США.

«Мы решили, что не будем продавать распознавание лиц полицейским департаментам в Соединенных Штатах, пока у нас не будет принят национальный закон о правах человека, который будет регулировать эту технологию», — заявил Брэд Смит.

Он также добавил, Microsoft внедрит дополнительные факторы проверки, чтобы была доступна потенциальная возможность правомочного использования её технологии. Судя по всему, компания продолжит сотрудничество с группами, занимающимися защитой прав человека, чтобы помогать в борьбе с торговлей людьми и другими злоупотреблениями.

Источник: The Verge

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