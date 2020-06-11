Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Буквально позавчера IBM объявила, что прекращает все разработки в области распознавания лиц, поскольку считает такого рода технологии угрозой для американцев. В нашей новости по этому поводу было выдвинуто логическое предположение, что IBM — лишь первая ласточка и вскоре желающих дистанцироваться от технологий распознавания лиц и сотрудничества с правоохранительными органами прибавится. И вот сейчас стало известно, что Amazon запретила полицейским департаментам США пользоваться облачной платформой Amazon Rekognition, которая предоставляет доступ к распознаванию лиц наряду с другими возможностями.

Американский интернет-гигант Amazon оговаривает, что организации, занимающиеся розыском детей, спасением жертв торговцев людьми и воссоединением пропавших людей с их семьями, смогут и дальше использовать технологию.

Как сообщает BBC News, Amazon ввела запрет на фоне опасений правозащитников, что технологии распознавания лиц могут быть предвзяты по отношению к чернокожим.

В Amazon же подчеркивают, что всегда выступали за более строгое регулирование подобного рода технологий. Компания убеждена, что годичный запрет даст Конгрессу США достаточно времени, чтобы разработать и ввести более строгие правила, регулирующие использование технологии распознавания лиц. Как раз сейчас в США идет обсуждение законопроекта о масштабной реформе полиции The Justice in Policing Act 2020.

Источник: Amazon