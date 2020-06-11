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Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц

Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц

Amazon объявила полиции США годовой мораторий на свою технологию по распознаванию лиц


Буквально позавчера IBM объявила, что прекращает все разработки в области распознавания лиц, поскольку считает такого рода технологии угрозой для американцев. В нашей новости по этому поводу было выдвинуто логическое предположение, что IBM — лишь первая ласточка и вскоре желающих дистанцироваться от технологий распознавания лиц и сотрудничества с правоохранительными органами прибавится. И вот сейчас стало известно, что Amazon запретила полицейским департаментам США пользоваться облачной платформой Amazon Rekognition, которая предоставляет доступ к распознаванию лиц наряду с другими возможностями.

Американский интернет-гигант Amazon оговаривает, что организации, занимающиеся розыском детей, спасением жертв торговцев людьми и воссоединением пропавших людей с их семьями, смогут и дальше использовать технологию.

Как сообщает BBC News, Amazon ввела запрет на фоне опасений правозащитников, что технологии распознавания лиц могут быть предвзяты по отношению к чернокожим.

В Amazon же подчеркивают, что всегда выступали за более строгое регулирование подобного рода технологий. Компания убеждена, что годичный запрет даст Конгрессу США достаточно времени, чтобы разработать и ввести более строгие правила, регулирующие использование технологии распознавания лиц. Как раз сейчас в США идет обсуждение законопроекта о масштабной реформе полиции The Justice in Policing Act 2020.

Источник: Amazon

  • В США с конца мая не утихают общенациональные акции протеста против расизма и полицейского насилия.  Поводом стала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда,  погибшего при задержании в Миннеаполисе 25 мая. В убийстве и причастности к нему обвинили четверых полицейских.
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