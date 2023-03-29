Microsoft Security Copilot — еще один ИИ-помощник на базе GPT-4, отвечающий за цифровую безопасность

Специалисты по кибербезопасности могут использовать Security Copilot для помощи в расследовании инцидентов, быстром обобщении событий или ведении отчетности.

Microsoft Security Copilot, работающий на базе генеративного искусственного интеллекта OpenAI GPT-4 и собственной модели безопасности Microsoft, выглядит как обычный чат-бот и имеет поле для подсказок и ответов, однако ограничен лишь запросами, связанными с безопасностью.

Помощник принимает входные данные на природном языке, также можно отправлять файлы, URL-адреса или фрагменты кода для анализа. Все подсказки и ответы сохраняются.

Результаты можно закрепить и обобщить в рабочей области с общим доступом для коллег.

«Это похоже на наличие индивидуальных рабочих мест для исследователей и совместного блокнота с возможностью делиться вещами, над которыми вы работаете», — говорит Чанг Кавагучи, архитектор по безопасности ИИ в Microsoft.

Функция книги подсказок в Security Copilot – это набор шагов или автоматизации, которые люди могут объединить в одну, простую в использовании кнопку (например, для быстрого обратного проектирования сценария). Чат-бот может создать слайд PowerPoint с описанием инцидентов или векторов атак.

Помощник использует 65 триллионов ежедневных сигналов, которые Microsoft получает при сборе данных об угрозах. Используется информация из Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, базы данных уязвимостей Национального института стандартов и технологий, а также собственной базы данных анализа угроз Microsoft.

Конечно, чат-бот тоже может ошибаться, но цикл обратной связи здесь гораздо сложнее, чем кнопки «нравится» или «не нравится» в Bing.

«Не думаю, что кто-то может гарантировать нулевые галлюцинации, но то, что мы пытаемся сделать через такие вещи, как раскрытие источников, предоставление обратной связи и обоснование этого на данных из вашего собственного контекста, это обеспечение того, чтобы люди могут понять и проверить данные, которые они видят», – говорит Кавагучи.

Security Copilot – это очередное пополнение в уже немаленькой команде ИИ-помощников Microsoft. Ранее функции GPT-4 получил ассистент разработчиков на GitHub, также Microsoft 365 Copilot для документов Office. С 20 марта Microsoft Security Copilot доступен в предварительном просмотре для «нескольких клиентов», и кажется об открытии для широких масс здесь пока речь не идет.

«Мы еще не говорим о сроках всеобщей доступности. Нужно много обучения, ответственного обучения. Поэтому мы считаем, что важно донести это до небольшой группы людей и начать этот процесс, чтобы сделать продукт лучшим из возможных и убедиться, что мы поставляем его ответственно», — говорит Кавагучи.

Источник: The Verge