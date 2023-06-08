Microsoft внедрила в Windows 11 обновленный «Проводник» и управление RGB-подсветкой в «Настройках» – пока только в бете

Microsoft начала тестирование нового интерфейса «Проводника» в Windows 11 и встроенных элементов управления RGB-подсветкой. Менеджер файлов получил карусель, отображающую избранное и последние файлы, а также улучшение миниатюр. Изменения адресной строки и окна поиска приближают вид «Проводника» к общему стилю Windows.

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«Новая адресная строка интеллектуально распознает локальные и облачные папки со статусом встроенных, — говорит Брэндон ЛеБлан, старший менеджер программ в Microsoft. — Адресная строка теперь содержит статус синхронизации OneDrive и всплывающее окно квоты».

Функция RGB в «Настройках» Windows 11 будет управлять подсветкой с использованием открытого стандарта HID LampArray. Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly сотрудничают с Microsoft в обеспечении аппаратной поддержки этой возможности Windows.

Управление подсветкой уже поддерживает большой список клавиатур Razer и большинство мышей бренда. Вскоре появится поддержка клавиатур и мышей Asus. Устройства Corsair, SteelSeries, MSI и NZXT пока отсутствуют в списке поддержки, но Microsoft анонсирует дополнительные устройства, совместимые с LampArray, в 2024 году.

Тестировщики уже могут опробовать раннюю реализацию Dynamic Lighting, но Microsoft предупреждает, что с беспроводными устройствами пока есть ряд проблем, поэтому прямо сейчас лучше использовать проводные подключения. Обновления доступны на Dev Channel, обычные пользователи Windows 11, скорее всего, увидят их позже в этом году.

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Источники: The Verge, Microsoft