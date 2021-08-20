Мінцифри та МОЗ повідомили деталі запуску COVID-сертифікатів в «Дії», які визнав ЄС
Тільки що завершився спільний онлайн-брифінг Мінцифри, МОЗ та ЄС з приводу визнання ЄС українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 в «Дії», де повідомили деталі запуску послуги, яка перебуває в бета-тесті з 1 липня.
- Рішення про взаємне визнання цифрових сертифікатів COVID-19 між ЄС та Україною опубліковане на офіційному сайті ЄС — воно набуває чинності з 20 серпня. Рішення Єврокомісії щодо визнання має рекомендаційний характер. Водночас в Мінцифрі запевняють, що 100% всіх країн, які під’єднані до промислового середовища ЄС, симетрично визнають COVID-сертифікати країн-учасниць. Це відновить регулярне сполучення між країнами та дозволить українцям подорожувати.
- Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, уряд радить українським громадянам перевіряти перелік країн, в які можна потрапити за допомогою сертифікатів, та актуальний режим в’їзду та транзиту в різних державах світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України.
- COVID-сертифікати вже вийшли на фінішну прямо (фінальний етап бета-тестування) перед офіційним запуском. Розробники вже надіслали оновлену версію додатку «Дія» з COVID-сертифікатами в Google Play та Apple AppStore — наразі вона проходить стандартну процедуру перевірки. Послуга з’явиться найближчими днями, після чого всі українці, які пройшли повний курс вакцинації від ковіду, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій COVID-сертифікат у застосунку.
- Щоб отримати цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» (офіційний документ для підтвердження статусу вакцинованої особи) після оновлення потрібно буде перейти у розділ «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» і натиснути кнопку «Отримати сертифікат». Для отримання сертифікату знадобиться електронний цифровий підпис «Дія.Підпис», який можна отримати прямо у додатку «Дія». Дані про вакцинацію братимуться з електронного реєстру МОЗ. Мінцифра постійно нагадує, що мобільний застосунок не зберігає персональних даних користувачів, а лише показує ту інформацію про громадянина що вже є у державних реєстрах
- У «Дії»буде два сертифікати — міжнародний для подорожей та внутрішній. Раніше МОЗ вже пояснювало різницю між цими документами.
- COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом, що звільняє від необхідності додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки.
- Терміни актуальності сертифікатів прописані відповідно до міжнародних вимог — з моменту генерації COVID-сертифікат залишатиметься дійсним протягом 180 днів. Важливо розуміти, що ці строки можуть як змінюватися залежно від даних медичних досліджень, так і відрізнятися залежно від країни, підкреслюють у Кабміні.
- Наразі команда Мінцифри працює над можливостями згенерувати сертифікат на порталі «Дія» та після негативного ПЛР-тесту у застосунку Дія (діє 72 години). Раніше Мінцифра також мимохідь згадувала про можливість отримання цифрового сертифіката для тих, хто нещодавно переніс захворювання COVID-19.