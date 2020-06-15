Младший 15-ваттный APU AMD Ryzen 4000 (Renoir) может работать без какого-либо охлаждения





Хорошо известный в кругах энтузиастов «кремниевый папарацци» с псевдонимом Fritzchens Fritz обнаружил весьма интересную особенность недавно вышедших 7-нм мобильных APU AMD Ryzen 4000 (Renoir). На примере младшего 15-ваттного APU Ryzen 3 4300U (4 ядра/4 потока, 2,7/3,7 ГГц, Radeon Vega 5) он эмпирическим путем доказал, что современные мобильные чипы AMD вполне могут обходиться без какой-либо системы охлаждения (даже пассивной).

The new #Renoir APU works pretty fine without any cooling solution 🙃 pic.twitter.com/rtat3q8Kqr — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) June 14, 2020

В рамках соответствующего эксперимента над Ryzen 3 4300U автор смог не только запустить тестовую систему, но и произвести еще несколько тяжелых «тестов», которые «голый» процессор прошел с честью. В частности, он выполнил тесты Cinebench R15 и 3DMark Time Spy, а также тест игры Crysis.

Да, результаты нельзя назвать впечатляющими, поскольку во избежание перегрева процессор постоянно сбрасывал частоты. Кроме того, сделанный в процессе с помощью тепловизора снимок также показал, что у Ryzen 3 4300U был задействован только один из двух блоков CCX с двумя включенными ядрами Zen 2. В итоге в Cinebench R15 он набрал 124 и 327 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно против обычного результата в 140 и 550 баллов.

Но сам факт возможности работы этого весьма производительного APU без какого-либо охлаждения впечатляет и еще раз доказывает преимущество 7-нм техпроцесса TSMC и энергоэффективность архитектур AMD.

Источник: Wccftech и Fritzchens Fitz (Twitter)