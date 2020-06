Младший 15-ваттный APU AMD Ryzen 4000 (Renoir) может работать без какого-либо охлаждения

Хорошо известный в кругах энтузиастов «кремниевый папарацци» с псевдонимом Fritzchens Fritz обнаружил весьма интересную особенность недавно вышедших 7-нм мобильных APU AMD Ryzen 4000 (Renoir). На примере младшего 15-ваттного APU Ryzen 3 4300U (4 ядра/4 потока, 2,7/3,7 ГГц, Radeon Vega 5) он эмпирическим путем доказал, что современные мобильные чипы AMD вполне могут обходиться без какой-либо системы охлаждения (даже пассивной).

The new #Renoir APU works pretty fine without any cooling solution 🙃 pic.twitter.com/rtat3q8Kqr

— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) June 14, 2020