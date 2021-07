Модуль «Наука» для МКС возвращен на доработку — часть оборудования забыли закрыть теплоизоляцией. И, похоже, оплошность заметили пользователи по фото в интернете

Запуск российского модуля МЛМ «Наука» для МКС, который ранее поместили под обтекатель РН «Протон» для запуска на станцию (он был намечен на 15 июля) вернули в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур для устранения замечаний — инфракрасный и звездный датчики забыли закрыть теплоизоляцией.

1 июля стало известно, головной обтекатель ракеты с модулем «Наука» придется разбирать, потому что специалисты забыли закрыть часть оборудования на внешней стороне экранно-вакуумной теплоизоляцией. Что примечательно, в числе первых об этом сообщил в твиттере сайт Russian Space Web. Вскоре после этого «Роскосмос», не вдаваясь в детали, заявил, что модуль «возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК „Энергия“ для устранения замечания».

More possible views of neglected "naked" sensors on #Nauka: https://t.co/KZE3WlnXSu pic.twitter.com/ZkoExxjs1y

— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) July 1, 2021