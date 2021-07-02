Модуль «Наука» для МКС возвращен на доработку — часть оборудования забыли закрыть теплоизоляцией. И, похоже, оплошность заметили пользователи по фото в интернете





Запуск российского модуля МЛМ «Наука» для МКС, который ранее поместили под обтекатель РН «Протон» для запуска на станцию (он был намечен на 15 июля) вернули в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур для устранения замечаний — инфракрасный и звездный датчики забыли закрыть теплоизоляцией.

1 июля стало известно, головной обтекатель ракеты с модулем «Наука» придется разбирать, потому что специалисты забыли закрыть часть оборудования на внешней стороне экранно-вакуумной теплоизоляцией. Что примечательно, в числе первых об этом сообщил в твиттере сайт Russian Space Web. Вскоре после этого «Роскосмос», не вдаваясь в детали, заявил, что модуль «возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК „Энергия“ для устранения замечания».

Из-за допущенной специалистами оплошности запуск будет перенесен примерно на неделю, сообщил сайту N + 1 неназванный источник в ракетно-космической отрасли. Вероятно, инцидент приведет к сдвигу в графике подготовительных операций на МКС: 17 июля грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» должен отстыковать от модуля «Звезда» стыковочный модуль «Пирс» и свести его с орбиты.

«Наука» — один из самых затяжных проектов за историю МКС. Его начали строить еще до основания станции в качестве дублера «Зари», первого модуля российского сегмента и всей МКС. В 2004 году при степени готовности проекта 80% приняли решение сделать на его основе лабораторный модуль. Его планировали запустить еще в 2007 году, но сроки многократно сдвигали по разным причинам. Одну из них обнаружили уже после основного этапа строительства и испытаний: в топливных баках нашли металлическую стружку, удаление которой представляет собой нетривиальную техническую задачу. Летом 2020 года модуль отправили на заключительные испытания и сборку на Байконур с намерением запустить его в апреле 2021 года, а в апреле запуск снова перенесли на июль.

Здесь весьма уместно будет упомянуть об активной подготовке «Роскосмоса» к съемкам первого художественного фильма в космосе и первому туристическому полету к МКС с конца 2000-х годов.