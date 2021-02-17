МВС: За перший день роботи камери з фіксацією порушень проїзду смугою громадського транспорту було виписано майже 400 штрафів





Міністерство внутрішніх справ України оголосило результати роботи нового функціоналу камери, розташованої в Києві за адресою бульвар Дружби народів, 36. Тільки в понеділок ця камера окрім фіксації порушень швидкості почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Перший же день приніс необорежним водіям 385 штрафів:

Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту. Результати роботи нового функціоналу камери 👇🏻 pic.twitter.com/f3y4SL9ZiO — МВС України (@MVS_UA) February 16, 2021

Зазначимо, що аналогічна камера запрацювала в столиці ще в минулому році, але в тестовому режимі — тобто, штрафи водіям не виписували. На той момент камера фіксувала понад 1000 таких порушень за день.

Протягом поточного року на дорогах України буде встановлено ще 220 камер фіксації порушень ПДР (адреси існуючих камер можна уточнити за наступним посиланням). Системи фіксації запрацюють по всім областям на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

Нагадаємо, що вчора в Верховній Раді України було принято проект закону №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху», яким суттево підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: МВС України