Natus Vincere стали победителями турнира IEM Katowice 2020 по CS:GO, выиграв $250 тыс. призовых

Команда украинского киберспортивного клуба Na’Vi (Natus Vincere) стала победителем престижного турнира IEM 2020 (Intel Extreme Masters) в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В финале Na’Vi обыграла французов G2 Esports со счетом 3:0. За первое место на турнире команда получит $250 тыс.

Турнир проходил с 24 февраля по 1 марта в польском городе Катовице, но из-за угрозы распространения коронавируса матчи заключительного этапа проводились при пустых трибунах.

На пути к финалу украинский коллектив обыграл Team Liquid в четвертьфинале, а в полуфинале заткнул за пояс Astralis. В финале Na’Vi не оставили никаких шансов противнику G2 Esports, одержав победу во всех трех матчах. Говоря конкретнее, итоги матчей: 16:4 на Nuke, 16:13 на Dust2 и 16:2 на Mirage. То есть, на двух из трех карт Na’Vi показали полное превосходство.

Звание самого ценного игрока (MVP) турнира IEM Katowice 2020 по CS:GO досталось лидеру NaVi Александру «s1mple» Костылеву. И это уже десятая награда MVP от HLTV.org в карьере украинца.

🏅 @s1mpleO is the MVP of @IEM Katowice 2020! Congratulations! 💪 #navination https://t.co/2DjeUB1M8J

— Natus Vincere (@natusvincere) March 1, 2020