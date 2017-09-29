Не Маском единым: Lockheed Martin представила концепт орбитальной станции Mars Base Camp и пилотируемого спускаемого аппарата

Как известно, сегодня создатель SpaceX Илон Маск представил обновленный план колонизации Марса с концептуальным проектом марсианской наземной базы и предложил использовать будущие ракеты BFR для пассажирских перелетов на планете Земля. Но не Маском единым. Известная оборонная и авиастроительная компания Lockheed Martin тоже отметилась, поделившись представлением о марсианской орбитальной станции Mars Base Camp, деньги на строительство которой она рассчитывает получить у NASA.

В конфигурацию станции Mars Base Camp два корабля Orion (экспедиционный и центр управления), баки с жидким кислородом и жидким водородом, одновременно служащие защитой для экипажа от радиации, жилой модуль, научная лаборатория, солнечные панели, радиаторы для охлаждения, криогенная двигательная установка для перемещения корабля с лунной орбиты на марсианскую и экспедиций вокруг Деймоса и Фобоса.

Lockheed Martin видит в Mars Base Camp следующий крупный проект NASA после окололунной платформы Deep Space Gateway, которую планируют начать строить в 2020-х годах и использовать в качестве плацдарма для будущих миссий по освоению космоса, в том числе и для полетов на Марс. Никаких предполагаемых сроков начала строительства Mars Base Camp в Lockheed Martin пока не называют. В зависимости от успеха в строительстве лунного космопорта и разработке разработку космического корабля Deep Space Transport (DST), это может произойти самое раннее в начале 2030-х годов.

Deep Space Transport — многоразовый корабль на электрической и химической тяге, специально предназначенный для межпланетных перелетов. Предполагается, что он будет забирать людей с лунного космопорта, отвозить на Марс или в другую точку назначения — а затем возвращать обратно к Луне. Здесь корабль может быть отремонтирован, заправлен — и отправлен в следующий полет.

Приступить к тестированию DST планируют в следующем десятилетии, а в конце 2020-х годов NASA планирует провести годичные испытания Deep Space Transport с экипажем. Астронавты проведут 300-400 дней в окололунном пространстве. Эта миссия станет генеральной репетицией перед отправкой астронавтов на Марс. Таким образом, раньше начала 2030-х годов марсианская миссия NASA не состоится. То есть, Илон Маск, который планирует доставить два грузовых корабля на Марс к 2022 году и высадить первых колонизаторов к 2024 году, имеет все шансы быть первым, если не сорвет эти «желательные» сроки.

Но если Маск планирует строить базу на поверхности Марса, то Lockheed Martin намерена обосноваться на марсианской орбите и спускаться на поверхность Красной планеты только изредка с научно-исследовательскими миссиями.

Для этого планируется использовать пилотируемый спускаемый аппарат, показанный на изображении выше. Согласно плану Lockheed Martin, спускаемый аппарат будет многоразовым одноступенчатым кораблем, чем-то похожим на многоразовый «Шаттл» или «Буран».

Что касается более близких планов Lockheed Martin, это беспилотная миссия Exploration Mission-1 (EM-1) продолжительностью около трех недель. Запуск сверхтяжелой ракеты SLS с кораблем Orion должен состояться со стартового комплекса 39B на космодроме Космического центра им. Кеннеди в конце 2018 года. На орбите Orion расправит солнечные батареи и направится в сторону Луны. Импульс кораблю придаст промежуточная криогенная двигательная установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS), которая располагается на ракете-носителе SLS непосредственно под кораблем Orion, как верхняя ступень ракеты. Это будет первый шаг на долгом пути человечества к колонизации Марса.

Источник: GT и TechCrunch