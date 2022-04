Выход некстген-версии The Witcher 3 отложили из-за прекращения сотрудничества с российскими разработчиками

На официальном аккаунте игры The Witcher 3 в Twitter появилось заявление, в котором говорится о сместившихся сроках выхода версии для консолей нового поколения.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

