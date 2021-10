Нобелевскую премию по химии присудили за развитие асимметрического органокатализа

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по химии в 2021 году — премии удостоились Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметрического органокатализа. Прямая трансляция объявления лауреатов продолжается на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз о заслугах ученых.

Многие области исследований и отраслей зависят от способности химиков конструировать молекулы, которые могут образовывать эластичные и прочные материалы, накапливать энергию в батареях или замедлять прогрессирование заболеваний. Неотъемлемой частью здесь являются катализаторы — специальные вещества, которые контролируют и ускоряют химические реакции. Например, катализаторы в автомобилях превращают токсичные вещества в выхлопных газах в безвредные молекулы. Человеческие тела также содержат тысячи катализаторов в виде ферментов, которые участвуют в выработке жизненно важных молекул. Долгое время ученые считали, что существует два типа катализаторов: металлы и энзимы. Но в 2000 году Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли третий тип катализа, который называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021