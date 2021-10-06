Нобелевскую премию по химии присудили за развитие асимметрического органокатализа

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по химии в 2021 году — премии удостоились Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметрического органокатализа. Прямая трансляция объявления лауреатов продолжается на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз о заслугах ученых.

Многие области исследований и отраслей зависят от способности химиков конструировать молекулы, которые могут образовывать эластичные и прочные материалы, накапливать энергию в батареях или замедлять прогрессирование заболеваний. Неотъемлемой частью здесь являются катализаторы — специальные вещества, которые контролируют и ускоряют химические реакции. Например, катализаторы в автомобилях превращают токсичные вещества в выхлопных газах в безвредные молекулы. Человеческие тела также содержат тысячи катализаторов в виде ферментов, которые участвуют в выработке жизненно важных молекул. Долгое время ученые считали, что существует два типа катализаторов: металлы и энзимы. Но в 2000 году Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли третий тип катализа, который называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Органические катализаторы имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут присоединяться более активные химические группы. Они часто содержат общие элементы, такие как кислород, азот, сера или фосфор. То есть, эти катализаторы безвредны для окружающей среды и дешево обходятся в производстве. Быстрое распространение органических катализаторов в первую очередь связано с управляемым асимметричным катализом. При образовании молекул часто возникают ситуации с созданием двух разных молекул, которые выступают зеркальным отражением друг друга, по аналогии с человеческими руками.

Лист и Макмиллан показали, что органические катализаторы можно использовать для запуска множества химических реакций. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах.

Прошлогоднюю премию получили Эммануэль Шарпеньтье и Дженнифер Дудна — за метод редактирования генома CRISPR/Cas. В 2019 году Нобелевской премии по химии были удостоены Джон Гуденаф, Стенли Виттингхэм и Акира Ёсино за создание литий-ионных батарей. В 2018 году премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смит у и Грегори Уинтеру — «за фаговое отображение пептидов и антител».