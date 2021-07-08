«Нова пошта» оскаржує в суді штраф Держпродспоживслужби в сумі понад 325 млн грн





5 липня Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало на компанію «Нова пошта» штраф в сумі 325,85 млн грн. Це стало наслідком проведення позапланової перевірки двох відділень «Нової пошти». Як зазначають в Держпродспоживслужбі, в ході перевірок не були надані необхідні документи, необхідні для розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв’язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливим.

«Таким чином ТОВ «НОВА ПОШТА» створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів» — відзначають в Держпродспоживслужбі.

Тому за порушення законодавства України Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області на компанію «Нова пошта» були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп.

Тепер компанія «Нова пошта» прокоментувала цю ситуацію, розповіла про причини та хід перевірки та повідомила про оскарження штраф у Харківському окружному адміністративному суді. Крім того, компанія вже направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.

Як повідомляє «Нова пошта», у березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення в Харкові. Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 грн. Зазначається, що перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства. Зокрема, за законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було.

Керівник відділення у свою чергу запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але цього зроблено не було. Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки. «Нова пошта» повідомляє, що за останні півроку Держпродспоживслужба провела близько 80 перевірок у відділеннях компанії в різних регіонах України і в жодному випадку таких претензій до компанії не висувалося.

При цьому і сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено, у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу, та не вказана дата правопорушення.

Крім того, компанія неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз.