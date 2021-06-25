Новые правила Microsoft Store: разработчики смогут сохранять 100% дохода при использовании сторонних платёжных систем (но это не распространяется на игры)





В конце презентации Windows 11 генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выступил с заключительной речью. В рамках своего короткого выступления он изложил свое видение Windows 11 как «платформы для создателей платформ», а также выступил с тонкой, но, тем не менее, язвительной критикой Apple.

В основном, выступление Наделлы касалась аргументов в пользу того, что Windows будет лучшей платформой для создателей, чем macOS или iOS. Также он затронул тему изменений в правилах Microsoft Store. В дальнейшем Microsoft позволит использовать больше типов приложений, в частности, пользователи смогут устанавливать Android-приложения в Windows 11. Что наиболее важно, теперь компания разрешает приложениям использовать свои собственные платёжные системы.

«Платформа может служить обществу только в том случае, если ее правила допускают фундаментальные инновации и создание категорий», — заявил Сатья Наделла.

В контексте текущих дебатов, судебных исков и законодательных инициатив, касающихся правил работы магазинов приложений, эти слова можно воспринимать как резкую и прямую критику Apple.

Windows has always stood for sovereignty for creators and agency for consumers, and with Windows 11 we have a renewed sense of Windows’ role in the world. pic.twitter.com/xHldf38B8d — Satya Nadella (@satyanadella) June 24, 2021

При этом сама Microsoft действует на опережение, самостоятельно предоставляя больше свободы разработчикам. Новые правили Microsoft Store вступают в силу с 28 июля. Начиная с этой даты, разработчики смогут использовать свою собственную или стороннюю платёжную систему в своём приложении, сохраняя при этом 100% дохода. Однако это относится только к разработчикам приложений. Эти условия не распространяются на игры.

Хотя новый вариант 100-процентной доли дохода не распространяется на игры, это все же существенный сдвиг в политике. Теперь нужно посмотреть, достаточно ли привлекательна новая модель, чтобы привлечь больше разработчиков в Microsoft Store, и заставит ли это давление других владельцев платформ, таких как Apple и Google, внести аналогичные изменения.

Источник: The Verge 1, 2