Облачный бизнес Google впервые за 3 года получил прибыль, а рекламные доходы YouTube падают уже третий квартал подряд — отчет Alphabet

Alphabet говорит, что облачное подразделение Google получило $191 млн операционного дохода – при общих доходах $7,45 млрд в первом квартале 2023 года. В прошлом квартале подразделение отчитывалось об убытках в размере $706 млн при доходе в $5,82 млрд.

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Облачный бизнес Google состоит из Google Cloud Platform, предоставляющей услуги аренды облачной инфраструктуры для компаний и подписки на программное обеспечение Google Workspace. В общей сложности на подразделение приходится 10% общего дохода Alphabet.

Amazon Web Services популяризировал рынок облачной инфраструктуры в середине 2000-х годов и приносил доходы каждый квартал с 2014 года. Microsoft, второй по величине игрок в отрасли, не сообщает данные о доходности своего подразделения Azure. Alphabet начала публиковать доходы от облачных технологий в 2020 году, а в следующем году уже предоставляла информацию о масштабе своих операционных убытков.

В феврале Google объявила о планах «делить рабочие столы между сотрудниками» с целью сокращения расходов в пяти крупнейших офисах облачного подразделения компании.

Вместе с тем, доход от рекламы YouTube упал на 2,6% по сравнению с прошлым годом, поскольку рекламодатели начали отказываться от услуг платформы из-за экономической нестабильности – в первом финансовом квартале 2023 года видеоплатформа получила лишь $6,69 млрд дохода от рекламы по сравнению с $6,87 млрд за тот же период прошлого года.

Снижение дохода от рекламы в YouTube фиксируется уже третий квартал подряд, что вызывает беспокойство у создателей контента, полагающихся на монетизацию для заработка. В компании успокаивают авторов успешной работой функций коротких видео Shorts.

«В прошлом году количество каналов, ежедневно загружавших видео в Shorts, возросло более чем на 80%. Те, кто еженедельно публиковал короткие ролики, увидели, что большинство новых подписчиков на канал приходят именно через Shorts», – сказал Сундар Пичаи, генеральный директор Google и Alphabet.

Поскольку платформа испытывает острую конкуренцию со стороны таких платформ как TikTok, компания продолжает сосредотачиваться на Shorts, чтобы ускорить свой рост. В ноябре 2022 года YouTube разрешил просматривать Shorts на смарт-телевизорах, а в феврале объявил, что раздел с короткими видео достиг 50 миллиардов ежедневных просмотров.

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«Мы видим высокие показатели просмотров, роста… монетизация тоже хорошо прогрессирует. Люди все чаще вовлекаются в рекламу в Shorts и осуществляют конверсии», – добавил Филипп Шиндлер, бизнес-директор Google.

YouTube также подтвердил планы активизировать свои усилия, чтобы сделать видеоплатформу более доступной для покупок. В прошлом году компания сотрудничала с Shopify, чтобы разрешить пользователям YouTube и продавцам показывать продукты на своих каналах. В ноябре компания подтвердила, что планирует добавить в Shorts функции покупок.

Общий доход Alphabet в первом квартале 2023 года составил $69,8 млрд – на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

В феврале генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки оставила свой пост и теперь работает консультантом в Google и Alphabet. Руководителем видеоплатформы назначили Нила Мохана, директора по продуктам.

В январе Alphabet сократила 6% своей рабочей силы – около 12 000 человек.

Источник: CNBC, Techspot