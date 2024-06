Обновление Xbox улучшило работу с фоновыми изображениями, контроллерами и позволяет сохранять более одной сети Wi-Fi

Microsoft выпустила обновление Xbox, которое позволяет просматривать игровые изображения на любом фоне Xbox Home. Это означает, что вы и в дальнейшем будете видеть свой динамический или обычный фон, когда не будете прокручивать различные игры.

Ранее пользователям Xbox приходилось решать, хотят ли они наслаждаться динамическим фоном или просматривать статические изображения игры. Теперь доступна возможность сочетать эти элементы. Соответствующие настройки можно найти в следующем разделе меню: Settings > General > Personalization > My Background > Show selected game art.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl

— Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024