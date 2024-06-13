Обновление Xbox улучшило работу с фоновыми изображениями, контроллерами и позволяет сохранять более одной сети Wi-Fi

Microsoft выпустила обновление Xbox, которое позволяет просматривать игровые изображения на любом фоне Xbox Home. Это означает, что вы и в дальнейшем будете видеть свой динамический или обычный фон, когда не будете прокручивать различные игры.

Ранее пользователям Xbox приходилось решать, хотят ли они наслаждаться динамическим фоном или просматривать статические изображения игры. Теперь доступна возможность сочетать эти элементы. Соответствующие настройки можно найти в следующем разделе меню: Settings > General > Personalization > My Background > Show selected game art.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl — Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024

Теперь также можно обновить динамический цвет фона, не меняя цвет своего профиля.

Дополнительно Microsoft развернула несколько новых функций. Одна из них позволяет консоли Xbox запоминать до 10 сетей Wi-Fi. Тем самым пользователи избавляются от необходимости настраивать информацию о сети и пароли снова каждый раз при каждом перемещении консоли из одного места в другое.

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Кроме того, обновление касается контроллера. Оно позволяет адаптивному контроллеру Xbox иметь «расширенную поддержку для большего количества подключенных USB-аксессуаров», причем каждый порт теперь поддерживает до 12 кнопок, второй джойстик и переключатель, а также более стабильные аудио соединения для гарнитуры, подключенной к геймпаду Elite Wireless 2.

Дополнительно Microsoft делает поддержку мыши и клавиатуры в Xbox Cloud Gaming доступной для всех, а также позволяет игрокам самостоятельно управлять игровыми данными и облачными сохранениями для игр, которые воспроизводятся в их браузере, на сайте Xbox или в приложении Xbox на телевизорах Samsung.

Источник: The Verge