OnePlus уменьшала производительность популярных приложений на своих смартфонах

Уже не в первый раз компания OnePlus оказывается замешанной в истории, касающейся производительности ее устройств. На этой неделе ресурс AnandTech опубликовал отчет, в котором указано, что смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro ограничивают возможности установленного в них чипсета Snapdragon 888 при запуске таких популярных приложений, как Chrome, Twitter и WhatsApp. AnandTech не удалось собрать полный список всех программ, которые подверглись искусственному замедлению, но что примечательно, среди них нет ни одного бенчмарка.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o

— Geekbench (@geekbench) July 6, 2021