OnePlus уменьшала производительность популярных приложений на своих смартфонах





Уже не в первый раз компания OnePlus оказывается замешанной в истории, касающейся производительности ее устройств. На этой неделе ресурс AnandTech опубликовал отчет, в котором указано, что смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro ограничивают возможности установленного в них чипсета Snapdragon 888 при запуске таких популярных приложений, как Chrome, Twitter и WhatsApp. AnandTech не удалось собрать полный список всех программ, которые подверглись искусственному замедлению, но что примечательно, среди них нет ни одного бенчмарка.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o — Geekbench (@geekbench) July 6, 2021

После публикации отчета AnandTech, GeekBench, один из наиболее популярных инструментов для сравнительного анализа производительности девайсов, провел отдельное расследование, после чего удалил OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro из своих рейтингов. «Обескураживающе видеть, что смартфоны OnePlus перераспределяют производительность, в зависимости от идентификаторов приложений, а не от их поведения», — заявили в компании. «Мы рассматриваем это как форму манипулирования бенчмарками».

OnePlus рассказала ресурсу XDA-Developers, что изменила поведение смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в ответ на жалобы пользователей касаемо автономности устройств. «Нашим главным приоритетом всегда является обеспечение максимально комфортного опыта использования наших продуктов, в частности, благодаря быстрому реагированию на отзывы пользователей. После релиза OnePlus 9 и 9 Pro в марте некоторые пользователи сообщили о том, в каких аспектах мы могли бы улучшить автономность устройств и систему терморегуляции. В результате этой обратной связи наша R&D команда в течение последних нескольких месяцев работала над оптимизацией производительности девайсов при использовании многих популярных приложений, включая Chrome, путем согласования требований к процессору от самого приложения и наиболее подходящей мощностью. Это помогло обеспечить плавность работы при одновременном снижении энергопотребления. И хотя это может повлиять на производительность устройств в некоторых бенчмарках, наша цель, как всегда, заключается в том, чтобы улучшить производительность девайсов для наших пользователей.»

Подобные ситуации уже приключались с OnePlus. Во времена OnePlus 3T компания искусственно повышала тактовую частоту чипсета при запуске определенных бенчмарков. Нечто похожее происходило и со смартфоном OnePlus 5.

На первый взгляд, в случае с OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro обстоятельства иные, ведь компания ограничивает возможности чипсета, чтобы сэкономить заряд батареи. Но в то же время, получается, что OnePlus вводит в заблуждение пользователей, неверно указывая данные о производительности смартфонов, ведь для бенчмарков ограничений нет.

Источник: Engadget