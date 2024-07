Отмененную игру «Непобедимый Железный человек» (The Invincible Iron Man) показали спустя 21 год

Спустя 21 год отмененная игра «Непобедимый Железный человек» (The Invincible Iron Man), которая разрабатывалась в 2003 году, появилась в сети благодаря одному из ее бывших разработчиков. Программист на пенсии Кевин Эдвардс, бывший сотрудник GenePool Software, поделился скриншотами и видео игры.

The Invincible Iron Man — рабочее название игры, которая, как утверждает Эдвардс, была «законсервирована Activision», поскольку студию GenePool закрыли. Разработка началась после завершения работы над X2: Wolverine’s Revenge, которая была выпущена на PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC и Mac в 2003 году. К сожалению, игра Iron Man так и не была завершена.

Here’s a game I worked on at Genepool Software after we finished «X-Men 2: Wolverine’s Revenge». AFAIK this is the first time the game has been shown. «The Invincible Ironman» ( working title, 2003 ) was canned by Activision and our studio was shutdown. xemu is pretty impressive! pic.twitter.com/2CNpbI2Jyj

«Мы были примерно пять-шесть месяцев в проекте с совершенно новым движком для ПК, Xbox и PS2», — говорит Эдвардс.

Но почему игру отменили? Разработчик рассказывает, что команде так и не удалось услышать точную причину, но замечает: «Отсрочка фильма была долгой, или, возможно, они не считали игру достаточно хорошей, и поэтому не хотели финансировать. Или, возможно, какой-то другой разработчик был готов получить задание».

Here’s a teaser video of «The Invincible Ironman» for the original XBox console from 2003 that I worked on at Genepool Software. I’m still getting my head around the controls again and will post some proper gameplay footage in the next couple of days. pic.twitter.com/84IL5igN2d

— Kevin Edwards ( Retro Videogame development ) (@KevEdwardsRetro) July 3, 2024