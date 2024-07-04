Новости Игры 04.07.2024 в 16:23 comment views icon

Отмененную игру «Непобедимый Железный человек» (The Invincible Iron Man) показали спустя 21 год

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Андрій Русанов

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Спустя 21 год отмененная игра «Непобедимый Железный человек» (The Invincible Iron Man), которая разрабатывалась в 2003 году, появилась в сети благодаря одному из ее бывших разработчиков. Программист на пенсии Кевин Эдвардс, бывший сотрудник GenePool Software, поделился скриншотами и видео игры.

The Invincible Iron Man — рабочее название игры, которая, как утверждает Эдвардс, была «законсервирована Activision», поскольку студию GenePool закрыли. Разработка началась после завершения работы над X2: Wolverine’s Revenge, которая была выпущена на PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC и Mac в 2003 году. К сожалению, игра Iron Man так и не была завершена.

«Мы были примерно пять-шесть месяцев в проекте с совершенно новым движком для ПК, Xbox и PS2», — говорит Эдвардс.

Но почему игру отменили? Разработчик рассказывает, что команде так и не удалось услышать точную причину, но замечает: «Отсрочка фильма была долгой, или, возможно, они не считали игру достаточно хорошей, и поэтому не хотели финансировать. Или, возможно, какой-то другой разработчик был готов получить задание».

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Непонятно, какой отложенный фильм имеет в виду Эдвардс, хотя, вероятно, речь идет об анимационном фильме о Железном человеке с точно таким же названием, выпущенном в 2007 году. Стоит отметить, что игра GBA, которая опять же имеет такое же название, была запущена в конце 2002 года. Интересно, что ее также публиковала Activision, но она была разработана Torus Games.

Кевин Эдвардс планирует опубликовать больше кадров игрового процесса The Invincible Iron Man в течение следующих дней.

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Источник: GamesRadar

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