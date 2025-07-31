Новости Кино 31.07.2025 comment views icon

Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера

Первые кадры фильма «Нюрнберг» показывают Рассела Кроу на суде из-за преступлений Третьего Рейха. Он исполняет роль одного из ближайших соратников Гитлера — Германа Геринга.

В центре сюжета — противостояние между военным психиатром Дугласом Келли (Рами Малек) и Герингом (Кроу), который оказался за решеткой после падения нацистского режима. Это не просто допросы — это психологическая дуэль. Геринг, бывший рейхсмаршал и глава Люфтваффе, харизматичен и опасен, но знает слишком много о преступлениях нацистской Германии.

Задача Келли — понять, способен ли Геринг отвечать перед судом. А главный прокурор союзников Роберт Джексон (Майкл Шеннон) хочет вывести его на публичные показания. Но это рискованно — Геринг может обернуть трибунал в свою пользу. Напряжение и передает тизер: фильм — не просто о суде, а о тех, кто владеет правдой. Именно эта мысль намекает, что хоть лента о прошлом — ощущение, что говорим о чем-то гораздо ближе к настоящему.

Тизер начинается в тажмной тюрьме, где удерживают нацистских лидеров. Союзники пытаются выбить признание. Лео Вудолл играет персонажа, который задает простой, но трудный вопрос: как человечество дошло до Холокоста?

Фильм снял Джеймс Вандербильт, сценарист «Нового Человека-паука 2». Это его вторая режиссерская работа после биографической драмы «Правда». Основой сюжета стала документальная книга Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр», которая описывает попытки американского психиатра Дугласа Келли понять, достаточно ли адекватны нацистские лидеры для судебного процесса.

Среди актерского состава — обладатели и номинанты на «Оскар»:

  • Рассел Кроу
  • Рами Малек
  • Майкл Шеннон
  • Ричард Э. Грант
  • Лео Вудолл
  • Джон Слеттери
  • Колин Хэнкс
  • Лидия Пэкхем
  • Ренн Шмидт

Фильм выйдет в кино 7 ноября, а перед тем будет представлен на Международном кинофестивале в Торонто (4-14 сентября). Стилистически «Нюрнберг» сравнивают со сценариями Аарона Соркина — много диалогов, судебные баталии, психологическое напряжение.

Источников: Colider

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