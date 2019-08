По слухам, осенью Samsung выпустит смартфон Galaxy M90 на основе Snapdragon 855, который будет копией модели Galaxy A90

В сети появились слухи о том, что Samsung собирается выпустить топовый смартфон в рамках линейки среднего класса M Series. Новинка якобы получит обозначение Samsung Galaxy M90 и с аппаратной точки зрения будет идентична смартфону Samsung Galaxy A90.

Информацию об этом опубликовал индийский блогер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal), который утверждает, что у продукта уже есть кодовое имя (R6), номер модели (SM-M905F) и даже приблизительное время и место анонса — октябрь-ноябрь текущего года, Индия.

One more thing: Galaxy M90 is expected to be exactly like the upcoming Galaxy A90! That’s kind of good, it would mean Samsung is interested to launch a good spec mid range phone at decent pricing.

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 10, 2019