Польша добавила This War of Mine в школьную программу. Теперь игру могут скачать все желающие

27 июня Министерство науки и высшего образования Польши приняло историческое решение об учебной программе и внесло This War of Mine в список дополнительных учебных материалов в рамках инициативы «Игры в образовании». Это впервые в истории польского образования видеоигра стала частью школьной программы.

На сайте правительства Польши есть подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры — воспользоваться этой возможностью могут все желающие. Размер архива с файлами игры — 2,6 ГБ.

🎮 Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających! "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. Również w wakacje. ▶ Grę można pobrać tutaj: https://t.co/E76QTr3pn2 pic.twitter.com/iFdtelTzvS — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) June 27, 2022

Проект инициировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и первоначально планировалось, что This War of Mine станет частью школьной программы в 2021 году. Однако это произошло только сейчас. Антивоенный симулятор выживания This War of Mine польской студии 11 bit studios — первая видеоигра, получившая рекомендацию польского Минобразования, и остается единственной игрой в списке. В то же время педагоги радостно призывают разработчиков к сотрудничеству — подать заявку и отправить игру на проверку для включения в программу могут все желающие. Нужно только заполнить соответствующую анкету на сайте.

«Видеоигры — один из ключевых элементов современной культуры, и хотя несколько десятилетий назад это казалось маловероятным, сегодня благодаря феноменальному развитию технологий и поэтике игр они могут оказать реальное влияние на повседневную жизнь. Рекомендуем широко применять обучающие игры к дидактическому процессу. Их интеграция в систему образования позволяет передавать знания увлекательным для учащихся способом, развивая мягкие навыки и расширяя пределы воображения. В рамках программы мы создаем базу рекомендованных, готовых к скачиванию игр. Дополнительно предлагаем разработать учебные материалы по реализуемым предметам в рамках основной программы. Они позволяют легко интегрировать игры в учебный процесс» по описанию инициативы «Игры в обучении»

Игра This War of Mine, симулятор выживания в осажденном городе, вышла в конце 2014 года на ПК. В июле проект портировали на iOS и Android, а позже на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Финальный DLC вышел только в конце 2019 года.

В основе игры — осада Загреба в 90-х и жертвы среди гражданского населения. Игра получила восторженные отзывы как представителей профильной прессы, так и геймеров — средняя оценка This War of Mine на агрегаторе Metacritic составляет 83 балла из 100 от критиков и 8,3 из 10 от игроков.

