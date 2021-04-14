Посилений карантин у Києві продовжать на два тижні — до 30 квітня
Київська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин ще на два тижні — до 30 квітня. Необхідність прийняття такого рішення обґрунтували тим, що «епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується».
Таким чином, щонайменше до 30 квітня в столиці всі школи та дитячі садочки лишатимуться зачиненими, а весь громадський транспорт (як наземний, так і метро) працюватиме за спеціальними перепустками. Водночас заклади громадського харчування продовжать працювати в режимі тільки виніс чи доставка.
«У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше».
Віталій Кличко,
мер Києва
20 березня через стрімке зростання нових випадків COVID-19 влада столиці запровадила обмеження «червоної» зони, а з 5-го квітня у Києві посилили карантинні обмеження.
- З початку епідемії у столиці виявили 180 066 випадків COVID-19. За минулу добу, 13 квітня, у Києві зафіксували 1457 нових випадків COVID-19, госпіталізували 536 пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом, а 47 людей померли від спричинених хворобою ускладнень.
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- За даними МОЗ, завантаженість ліжок із киснем у Києві становить 83%.