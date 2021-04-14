Посилений карантин у Києві продовжать на два тижні — до 30 квітня





Київська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин ще на два тижні — до 30 квітня. Необхідність прийняття такого рішення обґрунтували тим, що «епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується».

Таким чином, щонайменше до 30 квітня в столиці всі школи та дитячі садочки лишатимуться зачиненими, а весь громадський транспорт (як наземний, так і метро) працюватиме за спеціальними перепустками. Водночас заклади громадського харчування продовжать працювати в режимі тільки виніс чи доставка.

«У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше». Віталій Кличко, мер Києва

20 березня через стрімке зростання нових випадків COVID-19 влада столиці запровадила обмеження «червоної» зони, а з 5-го квітня у Києві посилили карантинні обмеження.