Представлены умные часы Apple Watch Series 4 c увеличенным на 33% безрамочным экраном и встроенным считывателем ЭКГ

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Компания Apple начала свою презентацию с анонса новых часов Watch Series 4. Как и ожидалось, кардинальных изменений в дизайне не произошло, а главным изменением стал экран «от кромки до кромки», который по площади «на треть больше» (если быть точным, на 33%) по сравнению с моделью Series 3.

Благодаря более крупному дисплею новые Apple Watch, работающие под управлением ОС watchOS 5, смогут отображать больше информации в приложениях.

На презентации показали несколько новых циферблатов, в том числе вариант, основанный на приложении «Дыхание».

Несмотря на более крупный экран, новые Watch Series 4 получились даже компактнее модели предыдущего поколения. Говоря точнее, они стали тоньше. При этом совместимость с существующими ремешками сохранена.

Вот это изображение наглядно демонстрирует разницу в размерах между моделями Series 4 и Series 3:

Lastly, and mostly just for fun… pic.twitter.com/mDWYauPVD7 — Andre Plaut (@andreplaut) September 12, 2018

Тыльная сторона Apple Watch теперь сделана из керамики черного цвета, а пульсометр прикрыт сапфировым стеклом.

И хотя внешне новые Watch Series 4 выглядят почти так же, как модель предыдущего поколения, они были серьезно переработаны внутри: улучшенный микрофон и динамик с увеличенной на 50% мощностью позволит спокойно принимать звонки даже в шумных помещениях. Кроме того, благодаря улучшенной конструкции часы должны лучше принимать беспроводные сигналы.

Сердцем Watch Series 4 служит новый двухъядерный 64-разрядный процессор Apple S4, который вдвое быстрее предшественника.

В новых Watch Series 4 также улучшили колесо навигации Digital Crown, которое теперь обеспечивает обратную связь.

Отдельно Apple акцентировала внимание на новых возможностях часов по части отслеживания показателей здоровья.

Apple научила часы отслеживать падения пользователя. Если часы определяют падение, они предлагают вызвать скорую, но если человек при этом не реагирует одну минуту, то они сами звонят в службу спасения.

Кроме того, в новые Apple Watch встроили новый датчик, с помощью которого часы смогут снимать электрокардиограмму. Это первое потребительское носимое устройство с таким датчиком. Достаточно просто приложить палец к Digital Crown и подержать полминуты. Кстати говоря, часы прошли сертификацию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Еще одна интересная возможность – теперь часы могут отслеживать первые признаки заболеваний, например, аритмии.

Что касается автономности, она осталась на уровне модели прошлого поколения. То есть, на одном заряде часы смогут проработать целый день.

Новые Watch Series 4 будут доступны в двух новых цветах: нержавеющей стали и золотой нержавеющей стали. Также будет специальная версия Apple Watch Nike+.

Стоить новые Watch Series 4 будут $399 и $499 за версии с GPS и GPS+LTE. Предзаказы начнут принимать уже с пятницы, а фактические продажи устройств стартуют 21 сентября, но, как всегда, далеко не во всех странах. Новая ОС WatchOS 5 выйдет 17 сентября.

Еще хорошая новость – модель Apple Watch Series 3 подешевела и теперь стоит от $280.