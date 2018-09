Представлены умные часы Apple Watch Series 4 c увеличенным на 33% безрамочным экраном и встроенным считывателем ЭКГ

Компания Apple начала свою презентацию с анонса новых часов Watch Series 4. Как и ожидалось, кардинальных изменений в дизайне не произошло, а главным изменением стал экран «от кромки до кромки», который по площади «на треть больше» (если быть точным, на 33%) по сравнению с моделью Series 3.

Благодаря более крупному дисплею новые Apple Watch, работающие под управлением ОС watchOS 5, смогут отображать больше информации в приложениях.

На презентации показали несколько новых циферблатов, в том числе вариант, основанный на приложении «Дыхание».

Несмотря на более крупный экран, новые Watch Series 4 получились даже компактнее модели предыдущего поколения. Говоря точнее, они стали тоньше. При этом совместимость с существующими ремешками сохранена.

Вот это изображение наглядно демонстрирует разницу в размерах между моделями Series 4 и Series 3:

