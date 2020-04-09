«ПриватБанк» отказался от обязательных бумажных чеков в POS-терминалах, что позволит сэкономить до 24 млн грн в год и улучшить экологию





После консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами «ПриватБанк» отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах. Теперь его можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц и до 24 миллионов гривен в год соответственно.

После успешной авторизации на экран POS-терминала теперь будет выводиться вопрос, печатать чек или нет. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки и поможет сохранить деревья.

«Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией — бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 000 000 операций с печатью двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации — еще и заботимся о гигиене, минимизируя физический контакт между продавцом и покупателем», — рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

В банке подчеркнули, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, так что при необходимости их можно легко получить впоследствии и распечатать самостоятельно.

Напомним, что по данным НБУ за 2019 год количество бесконтактных карт в Украине увеличилось вдвое (с 3,9 млн до 8,6 млн), их поддерживают уже более 90% торговых POS-терминалов.

Источник: ПриватБанк