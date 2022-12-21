Публикации украинских пользователей в Facebook и Instagram модерируют украинцы, уверяют в Meta

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, рассказала об особенностях модерации сообщений, в том числе и украинских пользователей. Ранее украинцы многократно жаловались, что после начала полномасштабного российского вторжения в социальных сетях усилилась «антивоенная» модерация, большое количество соответствующих сообщений блокировалось или ограничивалось.

Отмечается, что вопросами безопасности в компании занимаются около 40 тыс. сотрудников. При этом 15 тыс. исполняют обязанности рецензентов контента. Такие команды расположены в разных странах по всему миру и находятся в разных часовых поясах. Однако это не касается Москвы.

«Вопреки некоторым мифам, у нас нет и никогда не было модераторов, работающих из Москвы», – говорится в ответе пресс-службы Meta на запрос Forbes. «У нас там тоже нет и никогда не было офиса».

Вместе с тем раскрыта информация о расположении офиса, который занимается делами Украины. Отмечается, что региональный офис, управляющий 28 странами всего региона Центральной и Восточной Европы, включая Украину, расположен в Варшаве.

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Проверка содержания публикаций и жалоб осуществляется комбинированно – с использованием технологий искусственного интеллекта и человеческого труда. В командах работают носители украинского языка, понимающие локальный контекст. Для проверки украинского контента, нуждающегося в языковой и культурной экспертизе, привлекаются украинские модераторы.

Вместе с тем компания Meta утверждает, что количество жалоб не влияет на решение об удалении контента. Если сообщение не нарушает правила и стандарты соцсети, даже большое количество жалоб не приведёт к удалению и блокированию.

Источник: Forbes