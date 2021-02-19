Рада схвалила посилення кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дітьми в інтернеті — від 8 до 12 років позбавлення волі





На пленарному засіданні 18 лютого Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 3055 про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини стосовно дітей, вчинені в інтернеті, — максимальний строк позбавлення волі за такі злочини збільшили до 12 років.

На початку листопада 2020-го ініціативу підтримали у першому читанні, а тепер вона пройшла друге читання та була підтримана остаточно. Законопроєкт отримав 294 голосів «за» за необхідного мінімуму 226. У його розробці взяли участь Мінцифри та Кіберполіція.

Закон ставить за мету боротьбу не тільки з виробниками дитячої порнографії в Україні, а й із тими, хто користується цими послугами. Він вносить зміни до статті 155 «Домагання дитини для сексуальних цілей» (ст. 156-1 ККУ); «Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії» (ст. 301-1 ККУ); «Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження» (ст. 301-2 ККУ).

Наразі ККУ не передбачає ніякої відповідальності за свідомий доступ до дитячої порнографії в інтернеті, а покарання за створення та поширення таких матеріалів — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Деякі положення закону: