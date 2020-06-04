Рада в первом чтении поддержала обязательные штрафы и светоотражающую одежду для пешеходов





3 мая депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении два законопроекта (№2694 и №2697), которые (если будут приняты окончательно) принесут весьма существенные перемены для пешеходов. Один из них обязывает пешеходов надевать светоотражающие элементы на одежду в темное время суток или в условиях плохой видимости, а второй усиливают — ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения. На эти законодательные инициативы обратило внимание издание «Хмарочос».

Законопроект №2694 обязывает пешеходов в темное время суток или в условиях плохой видимости привлекать внимание к себе с помощью светоотражающей одежды или других элементов («различные брелоки, ленты, жилеты, наклейки и т.д.».). Авторы твердо убеждены, что это новшество поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Законопроект №2697 предлагает повысить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Инициатива предполагает изменения в ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, увеличить штраф за переход улицы в непредусмотренных для этого местах в состоянии алкогольного опьянения с восьми до сорока необлагаемых минимумов граждан (с 136 до 680 грн), а за нарушения, повлекшие аварийные ситуации, — с десяти до сорока необлагаемых минимумов (со 170 до 680 грн). Также авторы предлагают убрать предупреждение за переход в неустановленных местах и ​​увеличить штраф за это с трех до пятнадцати необлагаемых минимумов (с 51 до 255 грн).

По мнению авторов, эти изменения «дисциплинируют» пешеходов как участников дорожного движения, повысят «уровень культуры граждан» и «обеспечат их воспитания в духе точного и неуклонного соблюдения требований законодательства».

Если же посмотреть на официальную статистику, в 2019 году по вине пешеходов погибло всего 107 человек при общем числе жертв в 3454 человека. То есть, фактически лишь 3% аварий, которые привели к смертельным случаям, в 2019 году произошли по вине пешеходов, нарушивших ПДД.

Но вот что говорят авторы в пояснительной записке:

«Уровень ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения явно не соответствует уровню общественной опасности совершенных ими действий, а также размера и характера ущерба (в том числе и потенциального), причиненного другим участникам дорожного движения».

Оба законопроекты разработали депутаты правящей партии «Слуга народа» Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов. Согласно данным подданных депутатами деклараций, Бакумов владеет автомобилями Mercedes-Benz GLE 250D и Porsche Macan, Медяник является владельцем Porche Cayenne и BMW 523і, Неклюдов — Nissan Almera.

Можно вспомнить, что два года назад бывший премьер-министр Владимир Гройсман предлагал обеспечить детей светоотражающими средствами для повышения безопасности на дорогах в темное время по примеру того, как то сделано в Европе. То есть, стимулировать, а не заставить силой.

Источник: «Хмарочос»