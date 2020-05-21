Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon во всей красе перед грядущим историческим запуском





Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая, о чем уже писалось множество раз, как и том, насколько большое значение имеет это событие для SpaceX, американской и всей мировой космонавтики — это будет первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Все приготовления и ожидания практически закончились — сегодня SpaceX опубликовала в твиттере несколько качественных снимков ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon, предназначенных для миссии SpX-DM2, в ангаре стартового комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, откуда и будет осуществляться запуск.

Crew Dragon and Falcon 9 in the hangar at Launch Complex 39A pic.twitter.com/l758CdYXNQ — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020

NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся ветераны астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней, дольше есть риск деградации солнечных панелей Crew Dragon). К слову, Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года, а Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос).

Tomorrow, @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug will fly from their home base at @NASA_Johnson to @NASAKennedy aboard an agency Gulfstream aircraft. ✈️🚀 Tune in to NASA TV at 4 p.m. ET on May 20 for the crew arrival news conference: https://t.co/w152mMNVra pic.twitter.com/bsxWTHFIHE — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 19, 2020

Бенкен и Херли прибыли во Флориду 20 мая, всего за неделю до предполагаемого запуска. Экипаж проведет еще одну тренировку перед самым запуском, еще раз проверит скафандры и проведет некоторое время со своими семьями перед миссией без определенной даты возвращения. Продолжительность миссии будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, когда будет готов следующий корабль Crew Dragon.

Рядом с ракетой Falcon 9 и присоединенный к ней кораблем Crew Dragon в ангаре можно увидеть еще три «сокола», которые предназначены для предстоящих запусков, в том числе запуска нового спутника Columbus GPS III по контракту с ВВС США на сумму $96,5 млн, планировавшегося изначально на март и отложенного из-за коронавируса. Два восстановленные после предыдущих запусков первые ступени, которые можно видеть на фото, экземпляры с номерами B1051 и B1059.

В ближайшие пару дней ракету Falcon 9 и корабль Crew Dragon в сборе доставят на стартовую площадку для обычных статических огневых испытаний. После этого Бенкен и Херли проведут один финальный прогон процедур дня запуска, но сначала миссия должна пройти проверку готовности к полету под руководством помощника администратора NASA Стива Юрчика. Если все будет идти по плану, последняя проверка готовности к запуску состоится в понедельник, 25 мая, а сам запуск, как сообщалось выше, запланирован на среду, 27 мая. Само собой, он будет транслироваться онлайн на сайте NASA и на канале SpaceX в YouTube. Интересно, сможет ли эта трансляция побить рекорд трансляции первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая в свое время стала второй крупнейшей трансляцией в истории YouTube с пиковым числом одновременных зрителей в 2,3 миллиона человек.

Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).

Источник: SpaceX