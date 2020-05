Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon во всей красе перед грядущим историческим запуском

Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая, о чем уже писалось множество раз, как и том, насколько большое значение имеет это событие для SpaceX, американской и всей мировой космонавтики — это будет первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Все приготовления и ожидания практически закончились — сегодня SpaceX опубликовала в твиттере несколько качественных снимков ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon, предназначенных для миссии SpX-DM2, в ангаре стартового комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, откуда и будет осуществляться запуск.

NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся ветераны астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней, дольше есть риск деградации солнечных панелей Crew Dragon). К слову, Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года, а Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос).

