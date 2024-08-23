Разработчица Baldur’s Gate 3 гладила пачку Oreo, чтобы сделать «правильную» секс-сцену с Императором (видео)

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Видимо, в детстве мама ей не запрещала играть с едой.

Осторожно! Далее спойлеры.

Baldur’s Gate 3 поражает игроков не только увлекательным сюжетом, но и сексуальными сценами. Среди них особенно выделяется возможность романтического сближения с илитидом — существом со щупальцами на лице.

Студия Larian Studios поделилась необычным методом, который использовала их разработчица Элоди Чезелли для создания реалистичной анимации. Она гладила пачку печенья Oreo с кремовой начинкой, имитируя движения персонажа, который ласкает щупальце монстра.

Since we’re sharing a behind-the-scenes look at how Baldur’s Gate 3 was made, here’s our Senior Cinematic Artist, @HighLODLar, stroking a pack of cream-filled biscuits as a reference for the tentacle-stroking animation during the sex scene with the Emperor. Yes, really. pic.twitter.com/7AgmY66LDm — Larian Studios (@larianstudios) August 22, 2024

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В игре эта сцена происходит с персонажем по имени Император — илитидом, который оказывается таинственным вдохновителем снов главного героя. Игроки, которые решат простить его манипуляции, смогут выбрать интимное взаимодействие с этим существом.

Larian Studios с юмором подчеркнули, что печенье «дало согласие» на участие в съемках. Официальный аккаунт Baldur’s Gate 3 в социальных сетях прокомментировал: «Некоторые вещи, пожалуй, стоит оставить за кадром».

Baldur’s Gate 3 — это ролевая видеоигра от Larian Studios, которая продолжает легендарную серию, основанную на вселенной Dungeons & Dragons. Игра отличается глубоким, разветвленным сюжетом, детально проработанным фэнтезийным миром и сложной системой пошаговых боев. Baldur’s Gate 3 получила многочисленные престижные награды, включая шесть побед на The Game Awards 2023, среди которых «Игра года» и «Лучшая ролевая игра». Критики и игроки высоко оценили игру, что подтверждается ее средним баллом 96 из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic.

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Напомним, недавно Larian поделились статистикой о том, как игроки проходили Baldur’s Gate 3.

Источник: Gamesradar

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