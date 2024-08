Разработчица Baldur’s Gate 3 гладила пачку Oreo, чтобы сделать «правильную» секс-сцену с Императором (видео)

Видимо, в детстве мама ей не запрещала играть с едой.

Осторожно! Далее спойлеры.

Baldur’s Gate 3 поражает игроков не только увлекательным сюжетом, но и сексуальными сценами. Среди них особенно выделяется возможность романтического сближения с илитидом — существом со щупальцами на лице.

Студия Larian Studios поделилась необычным методом, который использовала их разработчица Элоди Чезелли для создания реалистичной анимации. Она гладила пачку печенья Oreo с кремовой начинкой, имитируя движения персонажа, который ласкает щупальце монстра.

Since we’re sharing a behind-the-scenes look at how Baldur’s Gate 3 was made, here’s our Senior Cinematic Artist, @HighLODLar, stroking a pack of cream-filled biscuits as a reference for the tentacle-stroking animation during the sex scene with the Emperor.

Yes, really. pic.twitter.com/7AgmY66LDm

— Larian Studios (@larianstudios) August 22, 2024