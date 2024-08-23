Новости Игры 23.08.2024 в 13:51 comment views icon

Разработчица Baldur’s Gate 3 гладила пачку Oreo, чтобы сделать «правильную» секс-сцену с Императором (видео)

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Ігор Панченко

Автор новостей

Разработчица Baldur’s Gate 3 гладила пачку Oreo, чтобы сделать «правильную» секс-сцену с Императором (видео)

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Видимо, в детстве мама ей не запрещала играть с едой.

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Baldur’s Gate 3 поражает игроков не только увлекательным сюжетом, но и сексуальными сценами. Среди них особенно выделяется возможность романтического сближения с илитидом — существом со щупальцами на лице.

Студия Larian Studios поделилась необычным методом, который использовала их разработчица Элоди Чезелли для создания реалистичной анимации. Она гладила пачку печенья Oreo с кремовой начинкой, имитируя движения персонажа, который ласкает щупальце монстра.

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В игре эта сцена происходит с персонажем по имени Император — илитидом, который оказывается таинственным вдохновителем снов главного героя. Игроки, которые решат простить его манипуляции, смогут выбрать интимное взаимодействие с этим существом.

Larian Studios с юмором подчеркнули, что печенье «дало согласие» на участие в съемках. Официальный аккаунт Baldur’s Gate 3 в социальных сетях прокомментировал: «Некоторые вещи, пожалуй, стоит оставить за кадром».

Baldur’s Gate 3 — это ролевая видеоигра от Larian Studios, которая продолжает легендарную серию, основанную на вселенной Dungeons & Dragons. Игра отличается глубоким, разветвленным сюжетом, детально проработанным фэнтезийным миром и сложной системой пошаговых боев. Baldur’s Gate 3 получила многочисленные престижные награды, включая шесть побед на The Game Awards 2023, среди которых «Игра года» и «Лучшая ролевая игра». Критики и игроки высоко оценили игру, что подтверждается ее средним баллом 96 из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic.

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Напомним, недавно Larian поделились статистикой о том, как игроки проходили Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3: редкий финал, который видели лишь 34 игрока из миллионов

Источник: Gamesradar

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