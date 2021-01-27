Рейтинг найшвидших міст і сіл України в мережі Vodafone за даними Speedtest (Київ тільки п’ятий)





Нещодавно Vodafone став лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні, а наразі оператор вирішив розповісти про «найшвидші» міста та села країни. За результатами дослідження Ookla (Speedtest) за друге півріччя 2020 року, Vodafone є лідером за швидкістю завантаження та передачі даних не тільки в середньому по країні, а також окремо майже в усіх найбільших містах України.

Найшвидшими великими містами в Україні стали Львів – за швидкістю завантаження даних (download), та Одеса – за швидкістю передачі даних (upload). Загалом Топ-5 найшвидших великих міст України виглядає так:

За швидкістю завантаження (download):

1. Львів – 37 Мбіт/с

2. Одеса – 36 Мбіт/с

3-4. Харків і Запоріжжя – 33 Мбіт/с

5. Київ – 30 Мбіт/с

За швидкістю передачі даних (upload):

1. Одеса – 22 Мбіт/с

2-4. Харків, Запоріжжя, Львів – 17 Мбіт/с

5. Київ – 14 Мбіт/с

Згідно з власними даними мережі Vodafone у грудні 2020 року, найбільшу швидкість в Україні продемонстрували базові станції у таких селах і селищах України:

1. с.Чапліївка Шосткинського району Сумської області — 128 Мбіт/с

2. смт Ворохта Івано-Франківської області – 101 Мбіт/с

3. смт Кирилівка, Якимівського району Запорізької області – 100 Мбіт/с

4. с. Кудашівка Криворізького райну Дніпропетровської області – 99 Мбіт/с

Загалом показник швидкості Speed Score в Україні зріс до 30,85 (у оператора Київстар Speed Score — 26,14, у lifecell — 14,49.). Vodafone продемонстрував у другому півріччі 2020 року найвищу середню швидкість завантаження (Download), яка склала 29,38 Мбіт/c, а також найвищу в Україні середню швидкість передачі (Upload), яка становить 14,10 Мбіт/c.

Джерело: Vodafone