Remedy выпустит ремейки двух первых частей Max Payne, они выйдут для ПК, PS5 и Xbox Series X/S

Студия Remedy решила создать ремейки игр Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Компания объявила, что вместе с Rockstar Games работает над полным ремастерингом первых двух игр своей культовой серии шутеров. Ремастеры выйдут на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games. Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

По условиям нового издательского соглашения, Rockstar будет финансировать проект «в соответствии с типичным производством игр Remedy класса AAA». Более того, студия перевыпустит игры на собственном движке Northlight Engine, который применялся для создания игры Control. Спустя почти три года после выпуска в 2019 году Control по-прежнему остается одной из самых красивых игр как на ПК, так и на консолях, что обеспечивается благодаря реализации трассировки лучей.

«Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy предложили нам перевыпустить оригинальные игры Max Payne, — сказал соучредитель Rockstar Games Сэм Хаузер. «Мы большие поклонники работы, которую команда Remedy создавала на протяжении многих лет, и нам не терпится поиграть в эти новые версии».

Выпущенная в 2001 году, Max Payne стала игрой, которая прославила Remedy и установила фирменный стиль повествования студии. Кроме того, это была одна из первых игр, в которой использовался Буллет-тайм, ставший популярным благодаря фильму «Матрица». Два года спустя Remedy выпустила The Fall of Max Payne. Издателем обеих игр была компания Rockstar. Третью и последнюю часть игры уже создавали собственные студии Rockstar.

Источник: Engadget