Remedy выпустит ремейки двух первых частей Max Payne, они выйдут для ПК, PS5 и Xbox Series X/S

Студия Remedy решила создать ремейки игр Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Компания объявила, что вместе с Rockstar Games работает над полным ремастерингом первых двух игр своей культовой серии шутеров. Ремастеры выйдут на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.

Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022