Резко нарастив выпуск электромобилей Model 3, Tesla столкнулась с временной нехваткой аккумуляторных батарей

Недавняя новость о готовности Tesla принимать больше заказов на электромобили Model 3 явно указывает на то, что новая производственная линия под навесом, в числе других мер, помогли производителю выйти на желаемые темпы производства. Речь о тех самых 5000 автомобилей в неделю, на которые Tesla изначально должна была выйти еще в 2017 году. Но столь желаемое и стремительное наращивание объемов производства Model 3 обернулось старой проблемой – нехваткой аккумуляторных батарей.

На недавнем собрании акционеров Йошио Ито, глава автомобильного подразделения Panasonic, являющейся эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для Model 3, заявил, что резкое увеличение производства привело к нехватке этих самых аккумуляторных батарей. Он также назвал трудности «временными», что позволяет рассчитывать на скорое улучшение ситуации с поставками. Как сообщается, компании, являющиеся партнерами не только в выпуске аккумуляторов (Гигафабрика), но и в производстве солнечных батарей (завод в Буффало), постоянно работают над улучшением производства.

Panasonic рассматривает выпуск аккумуляторных батарей как основную часть плана по увеличению доходов автомобильного бизнеса и прогнозирует рост с $16,3 млрд в нынешнем финансовом году до $22,6 млрд к концу марта 2022 года. В то же время компания ищет варианты снижения зависимости от Tesla, возлагая большие надежды на сотрудничество с Toyota Motor в выпуске твердотельных перезаряжаемых аккумуляторных батарей. Ранее Toyota обещала выпустить электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут, в 2022 году.

Источник: Reuters