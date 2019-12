Samsung патентует смартфон с растягивающимся дисплеем, а Galaxy Fold 2 может получить гибкий экран со стеклянным покрытием

Пару месяцев назад Samsung показала концепцию складного смартфона в форм-факторе раскладушки, подобную той, что использует новый Motorola Razr. Слухи говорят о том, что именно так будет выглядеть следующий Galaxy Fold. Более того, по некоторым данным, экран складного смартфона будет прикрыт защитным слоем не из пластика, а из стекла.

Как утверждает инсайдер Ice Universe, корейская компания создала ультратонкое стеклянное покрытие для гибкого экрана, которое сделает его более плоским и уменьшит количество «складок». Доказательством этому служит заявка Samsung на регистрацию нескольких товарных знаков, объединённых под общим названием Ultra Thin Glass. Возможно, Galaxy Fold 2 станет первым смартфоном с гибким дисплеем со стеклянным покрытием, что сделает его более устойчивым к внешнему воздействию.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

