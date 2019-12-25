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Samsung патентует смартфон с растягивающимся дисплеем, а Galaxy Fold 2 может получить гибкий экран со стеклянным покрытием

Samsung патентует смартфон с растягивающимся дисплеем, а Galaxy Fold 2 может получить гибкий экран со стеклянным покрытием

Samsung патентует смартфон с растягивающимся дисплеем, а Galaxy Fold 2 может получить гибкий экран со стеклянным покрытием


Пару месяцев назад Samsung показала концепцию складного смартфона в форм-факторе раскладушки, подобную той, что использует новый Motorola Razr. Слухи говорят о том, что именно так будет выглядеть следующий Galaxy Fold. Более того, по некоторым данным, экран складного смартфона будет прикрыт защитным слоем не из пластика, а из стекла.

Как утверждает инсайдер Ice Universe, корейская компания создала ультратонкое стеклянное покрытие для гибкого экрана, которое сделает его более плоским и уменьшит количество «складок». Доказательством этому служит заявка Samsung на регистрацию нескольких товарных знаков, объединённых под общим названием Ultra Thin Glass. Возможно, Galaxy Fold 2 станет первым смартфоном с гибким дисплеем со стеклянным покрытием, что сделает его более устойчивым к внешнему воздействию.

Помимо этого, Samsung запатентовала мобильное устройство с растягивающимся дисплеем. В документе, опубликованном на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывается механизм, который позволит пользователям физически менять размер экрана, а специальный датчик, расположенный в задней части аппарата, сможет распознавать эти изменения в реальном времени и сообщать о них операционной системе. Соответственно, будет меняться и пользовательский интерфейс.

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Сложно сказать, будет ли компания создавать устройство с таким механизмом, тем более, что некоторые элементы, показанные на изображениях, уже устарели.

Источник: Engadget и Gizchina

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