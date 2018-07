Седан Tesla Model 3 получил поддержку функции Summon и теперь может парковаться самостоятельно

На днях Tesla объявила, что самая недорогая модель линейки электромобилей компании – Tesla Model 3 – с недавнего времени поддерживает функцию Summon. Напомним, данная функциональность, которая изначально была доступна только в старших моделях Model S и Model X с, наделяет автомобиль способностью осуществлять парковку полностью самостоятельно и не требует присутствия водителя за рулем.

С функцией Summon автомобиль Tesla Model 3 теперь может самостоятельно выезжать из гаража или заезжать и самостоятельно выключать свет двигатель без необходимости присутствия или контроля со стороны водителя. То есть, автомобиль может самостоятельно выехать из гаража или места парковки, встретив вас у крыльца дома или на выезде у стоянки. Единственное действие, которое требуется от водителя, это нажать одну кнопку на брелоке. Надо учитывать, что при этом нужно находится на расстоянии не более 12 м от автомобиля.

Распространение соответствующего обновления прошивки для Model 3 началось в конце прошлого месяца.

Note, no one is in the car or controlling remotely. Car is driving entirely by itself. https://t.co/xSG2Mmy756

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2018