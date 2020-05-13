Школа программирования UNIT Factory, в которой украинцев бесплатно обучали IT, закрывается из-за неблагоприятной экономической ситуации

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Пресс-служба холдинга UFuture сообщила о закрытии бесплатной школы программирования UNIT Factory, которая существовала на базе UNIT.City с 2016 года. Причиной закрытия школы в K.Fund назвали «неблагоприятную текущую экономическую ситуацию». За неполных четыре года существования в проект было вложено порядка $5 млн, сообщает издание AIN.UA.

UNIT Factory готовила программистов по системе глобальной сети парижской «Школы 42». В ней не было учителей, расписания уроков, конспектов и традиционных оценок, а обучение происходило по методу Peer-to-Peer (P2P), что позволяло украинским студентам кооперироваться и раскрывать свои творческие способности во время командной работы над проектами.

«В этот проект было инвестировано около $5 млн. Все эти годы обучение было бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине на протяжении трех лет. Мы пытались поддержать потенциал одаренной молодежи и стимулировать развитие современного IТ-образования в Украине», — прокомментировал инвестор школы, основатель фонда K.Fund и холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Украинское заведение работало в режиме 24/7, при этом подготовка в UNIT Factory занимала от двух до трех лет. За время существования школы обучение в UNIT Factory частично или полностью прошло более тысячи студентов.

UNIT Factory закроется до конца текущего месяца. Студенты, которые не успели закончить полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети «Школы 42».

Источник: AIN.UA