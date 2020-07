Смартфон Motorola One Fusion получил SoC Snapdragon 710, HD+ дисплей, батарею на 5000 мАч и цену $250

Через месяц после выхода смартфона Motorola One Fusion Plus также состоялся анонс и более доступной модели Motorola One Fusion. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей (как и версия Plus), но разрешение изображения снижено до HD+, а вместо выдвижного модуля фронтальной камеры используется каплевидный вырез в дисплее. Разрешение сенсора фронтальной камеры уменьшено с 16 Мп до 8 Мп.

Смартфон Motorola One Fusion содержит систему-на-чипе Snapdragon 710, дополненную оперативной памятью объёмом 4 ГБ и флэш-памятью ёмкостью 64 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти microSD. Ещё одно упрощение затронуло основную камеру, в которой используется 48-мегапиксельный сенсор вместо 64-мегапиксельного у старшей модели. Прочие модули не претерпели изменений. Камера также содержит 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены.

Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели смартфона. На корпусе устройства также можно найти специальную кнопку для вызова Google Assistant, порт USB-C и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 5000 мАч, но информация о поддержке быстрой зарядки пока не уточняется. Аппарат работает под управление ОС Android 10.

Смартфон Motorola One Fusion уже доступен для покупки в странах Латинской Америки по цене около $250.

Источник: gsmarena