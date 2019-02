Смартфон Samsung Galaxy A90 получит выдвижную камеру для автопортретов

Известный инсайдер Ice Universe поделился первой информацией о возможностях грядущего смартфона Samsung Galaxy A90. Как заявляет источник, это устройство получит выдвижную камеру для автопортретов.

Отмечается, что это будет первый смартфон Samsung с такой камерой. Благодаря использованию выдвижной камеры, в устройстве будет использоваться полноэкранный дисплей без выреза в верхней части, а также без отверстия в углу экрана.

Why do I say that the A90 is perfect? The answer is that the Galaxy A90 will be Samsung’s first pop-up front camera phone, so its screen is perfect, there is no Notch, no Hole. pic.twitter.com/j01WWtPzh8

— Ice universe (@UniverseIce) February 2, 2019