Бодрый старт. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink, снова использовав для этого первую ступень Falcon 9, летавшую и садившуюся трижды, а также вернула грузовой корабль Cargo Dragon после третьего повторного полета

Во вторник 7 января компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2020 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную (третью) партию из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам, а полноценное развертывание сети намечено на середину 2020-х годов. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

В качестве эксперимента для будущих миссий, один из 60 спутников получил специальное антиотражающее покрытие, чтобы не мешать астрономам наблюдать за звездами, как и обещал Маск.

В конце прошлого года в рамках предыдущего запуска интернет-спутников Starlink компания SpaceX установила рекорд по многоразовому использованию ракет, запустив Falcon 9 с первой ступенью, которая до этого летала в космос трижды. Сейчас же она закрепила этот результат, во второй раз использовав для запуска первую ступень Falcon 9 (F9 B5 B1049.4), летавшую и садившуюся трижды. Ранее на ней уже запускали первые 60 спутников Starlink v0.9, спутники связи Iridium NEXT-8, а также телекоммуникационный спутник Telstar 18V / Apstar-5C.

Что касается подробностей запуска, который первоначально должен был состояться еще 31 декабря 2019 года, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 7 января в 04:20 по киевскому времени. Примерно спустя 2 минуты 40 секунд первая ступень отделилась, а на 8 минуте 30 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Обновляя статистику, с того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 48 раз (из 56 попыток) успешно возвращала первые ступени. 22 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, три летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, и две — четырежды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени, так что ждем новых рекордов.

Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту. Спустя час пришло подтверждение об успешном развертывании спутников на орбите.

Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Также SpaceX вчера успешно вернула грузовой корабль Cargo Dragon после третьего повторного полета в рамках недавней миссии снабжения МКС CRS-19. Таким образом, у SpaceX есть уже два грузовых корабля Dragon, которые трижды летали в космос и успешно возвращались назад. Перспективны использования восстановленного корабля Dragon в четвертый раз в одной из будущих миссий, пока туманны.

