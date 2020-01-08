Бодрый старт. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink, снова использовав для этого первую ступень Falcon 9, летавшую и садившуюся трижды, а также вернула грузовой корабль Cargo Dragon после третьего повторного полета





Во вторник 7 января компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2020 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную (третью) партию из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам, а полноценное развертывание сети намечено на середину 2020-х годов. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

В качестве эксперимента для будущих миссий, один из 60 спутников получил специальное антиотражающее покрытие, чтобы не мешать астрономам наблюдать за звездами, как и обещал Маск.

В конце прошлого года в рамках предыдущего запуска интернет-спутников Starlink компания SpaceX установила рекорд по многоразовому использованию ракет, запустив Falcon 9 с первой ступенью, которая до этого летала в космос трижды. Сейчас же она закрепила этот результат, во второй раз использовав для запуска первую ступень Falcon 9 (F9 B5 B1049.4), летавшую и садившуюся трижды. Ранее на ней уже запускали первые 60 спутников Starlink v0.9, спутники связи Iridium NEXT-8, а также телекоммуникационный спутник Telstar 18V / Apstar-5C.

Что касается подробностей запуска, который первоначально должен был состояться еще 31 декабря 2019 года, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 7 января в 04:20 по киевскому времени. Примерно спустя 2 минуты 40 секунд первая ступень отделилась, а на 8 минуте 30 секунде успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Обновляя статистику, с того самого исторического 31 марта 2017 года с первым успешным повторным запуском восстановленной Falcon 9 компания SpaceX уже 48 раз (из 56 попыток) успешно возвращала первые ступени. 22 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, три летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, и две — четырежды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени, так что ждем новых рекордов.

Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту. Спустя час пришло подтверждение об успешном развертывании спутников на орбите.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Также SpaceX вчера успешно вернула грузовой корабль Cargo Dragon после третьего повторного полета в рамках недавней миссии снабжения МКС CRS-19. Таким образом, у SpaceX есть уже два грузовых корабля Dragon, которые трижды летали в космос и успешно возвращались назад. Перспективны использования восстановленного корабля Dragon в четвертый раз в одной из будущих миссий, пока туманны.

Splashdown of Dragon confirmed, completing this spacecraft’s third mission to and from the @space_station! — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Напомним, SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль).

Впереди нас ждет эксплуатационный полет корабля Dragon (Crew-1) с экипажем в рамках миссии Demo-2, намеченный на первую половину 2020 года (на 18 января намечен последние необязательные испытания системы аварийного спасения Dragon Crew с отстрелом капсулы в полет), и первый полноценный «прыжок» прототипа межпланетного корабля Starship. Всего в 2020 году SpaceX планирует произвести от 35 до 38 запусков, из них минимум 24 в интересах проекта Starlink.