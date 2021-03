Старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 ушёл из компании CD Projekt RED

Анджей Завадски, занимавший должность старшего геймдизайнера Cyberpunk 2077 в CD Projekt RED, покинул компанию после 8 лет работы. Об этом он завил в сервисе микроблогов Twitter.

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It’s time for the new adventure.

To every person I’ve met on the way — thank you 🙂 It was an honor and pleasure.

See you around 🙂 pic.twitter.com/Hts3TE9VzW

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) March 22, 2021