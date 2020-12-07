Суд признал виновным китайского производителя смартфонов Gionee во внедрении вредоносного ПО на более чем 20 млн устройств





Китайский суд вынес приговор по делу китайского производителя смартфонов Gionee. Судя по всему, компания установила троянца на более чем 20 млн устройств. С его помощью Gionee получала деньги от демонстрации нежелательной рекламы пользователям, а также могла совершать другие вредоносные действия без ведома владельцев смартфонов.

Компания Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd., являющаяся дочерним подразделением Gionee, внедрила троянца в программное обновление, используя так называемое приложение Story Lock Screen. Первые устройства были заражены Dark Horse Program в декабре 2018 года. Фактическая эксплуатация троянца продолжалась до октября 2019 года. На протяжении указанного периода Gionee заразила 21,75 млн смартфонов и заработала нечестным путём около $4,2 млн. Для сравнения, расходы компании за тот же период составили всего лишь $1,3 млн.

Ксю Ли, Чжу Ин, Джия Жэнцян и Пан Ци были признаны виновными в незаконном контроле мобильных устройств и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет, а также к штрафу в размере 200 тыс. юаней (около $30 тыс.) каждый.

Хотя это может выглядеть возмутительно, судя по всему, такая практика не является одиночным случаем для производителей дешёвых китайских смартфонов. Некоторые другие компании также были уличены в подобной вредоносной деятельности, включая Infinix и Tecno.

Источник: gsmarena